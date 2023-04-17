【日本旅遊】好心做壞事？港人遊日別做多

最近在日本櫪木縣有人氣拉麵店，對不少食客用餐完畢，都將用過的紙巾放碗內行為，而大表不滿，直斥這太惡心。事實上，很多外國食客本意，是為方便店家收拾，才把垃圾都掉進碗中，但無奈變成「好心做壞事」。基於兩地文化習慣不同，以下幾個生活細節，去日本旅行或跟日本人打交道時，香港人一定要注意，以免「做多咗」被怪責：

（1）不要打賞貼士

在外國旅行，吃飯結帳給貼士，是平常不過的事，甚至是天經地義。但在日本人眼中，給貼士可會被視作無禮行為，令店家非常困擾，因為日本沒貼士文化，所有附加費已清楚標明帳單上，故不要自作聰明給「打賞」。

（2）試鞋別亂放鞋盒

香港人常在日本買鞋，試鞋後即使不合心，也常很「有手尾」地自行把鞋放回鞋盒，甚至連放幾對鞋在同一鞋盒中，這行為在日本店員眼中原來極為討厭，因為客人很容易弄花新鞋子，試過的鞋子請交給店員處理。

（3）洗頭美甲別用力

日本服務性行業，特別注重客人感受，對服務質素會自我要求100分，如果你去到日本理髮店洗頭，以為用頸力遷就店員方便他洗頭，反倒讓對方誤會服務不周；同樣在日本美甲，也不該自行動手指遷就店員，應該全程放鬆讓對方處理，不要故作貼心。

（4）禮金別送錯

在中國文化，做禮金要取好意頭，銀碼最愛用「8」取發財之意；但在日本文化中，雙數（偶數）是陰數，單數（奇數）才是陽數，故此日本人送禮金或利是，通常會用3萬、5萬、7萬銀碼，但也不會用9萬，因為日文「9」跟「苦」同音，封禮金一定要小心。

（5）禮物別買錯

日本人對送禮也是非常講究，外國人若不懂其送禮文化，很易買錯禮物，送禮變贈興；例如手帕，在日本文化中它代表「絕交」；又例如梳子，它日文發音跟「死」和「苦」相若，這些東西也不能送；就是書籍和筆，這些東西也只適合前輩送後輩，若送給同輩或長輩，反被誤會看不起對方。

（6）回禮別回多

在中國人回禮文化，回禮通常多少無拘，但在日本回禮文化中，回禮價格大概是獲贈禮物的一半；即使你多喜歡你收到的禮物，回禮也千萬別送價格「過高」的禮物，因為日本人只有收到不想收的禮物，才會加倍回禮。關係不親密但送禮價值過高，只會令對方困擾。

（7）餵動物別留飼料

日本很多地方，都可餵飼野放動物，例如貓島或兔島，有不少人會自帶飼料到訪；但基於當地實況，遊人都請遵守當地餵飼規矩，離開時更不要遺下飼料，以免引來其他野生動物爭食，給牠們生存帶來威脅。