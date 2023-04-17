中年好聲音｜龍婷演唱會門票被指賣得貴　自爆同TVB傾緊約

無綫歌唱真人騷《中年好聲音》將於周日（23日）舉行總決賽，今日（17日）舉行記者會，6強選手包括龍婷、李佳、吳大強、周吉佩、羅啟豪及顏志恒均有現身。吳大強表示與各參賽者正積極備戰，每位選手實力都毋庸置疑，自己會盡力唱好歌曲，希望觀眾會喜歡新賽制。提到昨晚一集獲得逾90分高分，他謙稱：「我都盡咗力，我有韋綺姍老師帶領住我唱，令我信心更大，我唱完都未有機會多謝佢，佢教咗我好多，唱得同以前唔同咗好多。（你唱完即興錫咗佢一啖，嚇親佢喎？）只係禮貌，輕輕一吻，唔會嚇親佢。（話你挑逗佢？）唔係，純粹係唱得開心，好自然咁做。（阿仔吳偉豪喺台下睇住你咁做。）佢知我性格，只係搞吓氣氛。」吳大強更大讚龍婷昨晚表現非常精彩。

至於龍婷稱對自己有信心，近日去到哪裏都會戴上口罩以保持狀態，除了唱之外，她會更加重視「演」，會投入更多感情在歌曲中。講到她是大熱人選，她說：「我會努力，今次比賽好難得唱咗12首歌，畀大家睇到我唔同嘅風格。」

另外，龍婷稍後在文化中心舉行個人慈善演唱會，她透露每日都會保持做運動，隨時可以唱足一小時，對於門票不菲，最貴索價980元，她謂：「票價係主辦方訂，我只係負責唱，愛心係冇價。（你好快上位？）多謝，其實個騷原本係去年1月，但延遲到今年。（贏咗會唔會簽聲夢？）多謝無綫畀咁多機會我，依家係傾緊。（同炎明熹爭一姐？）係咩，唔使爭，大家一齊努力，我想做多啲成績畀大家睇，而唔係去爭嘢。」

而藝人林曉峰（阿Lo）今日亦有出席記者會，透露將擔任總決賽的大會司儀，他稱在記者會上重遇昔日拍檔周國豐、張佳添及車婉婉等人，十分開心，又指原有意參加《中年好聲音》，但因為當時正於內地工作，分身乏術。問他可會參加第二季時？他說：「我都同獎門人（曾志偉）講，叫佢快啲開第二季同搞大型啲，可以畀更多追夢嘅人參與。（你做參賽定係做主持？）做主持好啲，冇咁大壓力，參賽雖然享受到過程，但要好多心力。」阿Lo近年多在內地工作，坦言哪兒有工開就到哪兒，但若獎門人叫到，一定會客串主持《超級無敵獎門人》，而他有意與其他大灣仔隊友，一齊開大灣仔巡迴演唱會。另外，提到他近日出席曾志偉70歲的生日派對，他稱自己差不多留到最後才走，但未有飲醉酒，又指難得一班朋友齊人聚在一起。他又稱希望自己到了70歲也可以這樣，更大讚胡楓年屆91號歲仍然非常正向及精靈，相當犀利！