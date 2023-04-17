粉絲動用貨車示威　《BOYS PLANET》再爆造假捱轟

韓國Mnet電視台的選秀節目《Produce 101》（PD101）曾爆出造假風波，製作人安俊英被判入獄2年，已於前年11月出獄。而Mnet另一選秀節目《BOYS PLANET》於2月初開播後多次被質疑造假及不公平，因練習生石馬修的《Here I Am》表演影片點擊次數排名由本來的35位急升至第9位，而讚好數又突然設為非公開，令人質疑製作組造假，由粉絲組成的「Produce查明真相委員會」早前發聲明要求製作組公開具體數據。

而近日節目再被質疑造假，製作組本來宣布會於13日晚至14日早上10時進行「Killing part投票」，通過收看次數及讚好數選出唱最搶鏡部分的參賽者，但製作組卻於15日表示由於有部分影片的點擊次數出現問題，故將截止時間改為14日早上7時，有粉絲即指截至7時點擊率最高的是石馬修，而內地練習生章昊則於10時超越石馬修，質疑製作組是為了讓石馬修勝出而更改截止時間。

粉絲組成的「BOYS PLANET聯合行動」今日（17日）在Mnet的母公司CJENM大樓外進行貨車示威，貨車上有「禁止造假出道成員」、「我們不會再受騙」等字句，警告製作組不要再欺騙觀眾。