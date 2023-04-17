熱爆網絡！泰國水上Cafe瘋狂打卡

近年泰國有很多創意咖啡店開業，文青、度假、美式、藝術風等等，齊備各種各樣的風格。要數近來討論度最高，必然是位於佛統府的Bubble In The Forest莫屬，這間佔地甚廣的餐廳，賣點係擁有多款充滿特色的座位，當中一款更設於青藍色水池之上、由S型木棧道串連起來的露天圓形包廂，其分布格局令人聯想到馬爾代夫的夢幻水上屋，視野開揚之餘更充滿悠閒氣氛，難怪吸引食客大排長龍到此打卡開餐！

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漂浮座位 度假氛圍

位於距離曼谷市區約40分鐘車程的Bubble In The Forest，特色係中央位置擁有一個青藍色的大水池，而焦點落在水池上的8個圓形包廂，使用木棧道串連起來的設計似足馬爾代夫的水上屋風格，配合餐廳周邊綠意盎然的環境，感覺超Relax寫意，難怪甫一登場相關相片即熱爆社交媒體。不過使用的限制甚多，例如中午太陽猛烈關係要下午4點後才開放入座、最低消費為THB1,000（約HK$227）等，但仍無阻食客熱情，現時平均要等約1小時方可入座。另外設於水邊的涼亭式包廂亦十分吸引，私人空間十足兼且附有鞦韆，同樣非常適合打卡。至於另一款雙層座位區雖然不設私人包廂，不過2樓座位的景觀最好，可以飽覽整個區域的美景，而且還有繩網床，不畏高的話躺着放空一下也不錯！食物方面有泰式料理、蛋糕、甜點、飲品等多種選擇，價格約THB100（約HK$23）至THB400（約HK$91）左右，賣相及味道均很有水準，而且服務員可能會用飛索或以游水方式送餐，增添不少娛樂性。

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潮店再現 全面升呢

在曼谷臥佛寺附近的咖啡店Blue Whale Maharaj，憑着由外到內都以海洋的深藍色為主調，加上與別不同的藍色蝶豆花拿鐵，一度成為了人氣打卡熱點，但由於疫情關係令店舖關門大吉，可幸的是「藍鯨」於疫情後以BLUE WHALE Local Eatery的店名重新回歸，並且伴隨着不少變化，為食客帶來新的打卡驚喜！最明顯是樓高三層的店舖外牆及內部不少牆壁都由藍變白，餐桌及椅子都煥然一新，而且樓下的吧枱增設了座席及餐枱讓顧客跟負責人交流。至於食物方面，亦來個大「升呢」，帶來了多款菜餚，無論種類、味道和賣相均大大超出了之前的水平，例如一道Duck & Bun， 塗上醋和芥末的熏鴨肉配上北京醬享用，入口肉質鮮嫩、味道豐富，旁邊黑椒麵包的煙韌口感同樣叫人讚嘆。另外以清酒汁烹調的Koji Pork Chop更係酒香撲鼻，配上帶甜味的椰菜花及粟米泥，感覺相得益彰。當然不能錯過招牌的藍色蝶豆花拿鐵，拉出可愛藍鯨或其他圖案絕對要影低呃Like！

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藝術味濃 畫埋一份

如果你喜歡藝術元素設計的話，位於Siam@Siam Design Hotel Bangkok內的Cafe兼餐廳Chim Chim就應該是你杯茶了。店內的裝修七彩繽紛，梳化、畫作、抱枕、餐具等全用上風格強烈的圖案，加上中世紀的家具，撞色得來同時拼湊出搶眼的空間，猶如現代藝術館一樣，吸引不少本地人及遊客到來打卡。如果在白天到訪，從巨型玻璃窗照射入來的日光會帶來理想的拍照效果。2樓是特別為藝術家而設的區域，鼓勵客人在此欣賞藝術創作之外，也能夠與藝術家交流，激起更多創作火花。這裏除了供應早午晚餐外，也有全日早餐，食品以西餐為主，亦有各款甜品、麵包、薄餅等。餐墊是一幅黑白圖畫，客人入座後侍應會提供顏色筆，可邊享用食物邊填上顏色，創作一幅自我風格的圖畫。此外每星期定時有DJ打碟，有音樂聽又可欣賞藝術，絕對是非一般的咖啡店，讓人可在此充實又寫意地待上一整天。