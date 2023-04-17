菊梓喬「520」開騷表愛意？避談與吳卓羲分手傳聞

菊梓喬(Hana) 5月20日於九展Star Hall舉行由尚梯娛樂集團主辦的「菊梓喬Hanafinity演唱會2023」。Hana今日現身西九文化區為演唱會進行記招，並與尚梯娛樂集團主席Keith To等齊齊開香檳預祝個唱成功。

「520」開騷的Hana台上被問到要向誰表白愛意，她竟然稱是愛犬，莫非與緋聞男友吳卓羲出現情變？受訪時自言沒有表白對象的Hana被問到是否已經分手？她則模棱兩可說：「我鍾意我隻狗仔，寵物嘅愛係最純真，比人靠得住，一生一世都唔會離開你，我好愛我嘅BB。（感情狀況轉變咗？）不嬲都一樣，都係咁，冇乜大改變，維持原狀，有轉變再同大家講。（係咪仲同吳卓羲一齊？）除咗520演唱會唔一樣，所有嘢都一樣。（會唔會叫佢嚟睇騷？）未知，要睇吓有冇飛先，研究吓。（依家單身？）真係唔知，知再話畀你哋知。」

Hana昨日開始為個唱綵排，預告跳舞與歌衫跟以往大不同，尤其是歌衫簡直是無底線。身形纖瘦的她自言不用減肥，但要好好操練體能，她說：「見到啲歌衫都有問，得唔得㗎，細路仔入唔得到場？加埋啲動作，好緊張，直頭超越咗我嘅底線。(有冇畀吳卓羲過目?)過咗自己嗰關先清啦。」

為了Hana今次個唱主辦單位可謂不惜工本，出動頂尖幕後陣容打造一個完全不一樣，無界限突破的個唱，她說：「好多謝主辦尚梯娛樂集團咁支持，我會好珍惜，全力做好今次演唱會，希望唔會令老闆蝕錢。」