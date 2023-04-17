影帝林家棟未過足幕前癮　謝絕拍膊頭：歪晒啦

林家棟今晚（17日）出席電影首映，他在台上形容當接到導演鄭保瑞電話時「個心離一離」：「聽到佢個名都知道大鑊，呢個係《智齒》後遺症。」他透露第一場戲在墳場拍攝，晚上11時才收到劇本，但朝早就要開拍，對白全是客家語及風水術語，之後每場戲都要「飛紙仔」：「係佢迫到我傻咗，天台嗰場戲拍咗幾個版本，我拍到失聲，第二日都仲要我再拍多個版本畀佢，呢套電影畀好大嘅啟示我，天意雖不可違，但都要有所約束，但都要做個善良嘅人，呢句係同鄭保瑞你講。」

家棟受訪時坦言拍攝過程辛苦，單是天台那場戲就拍了50多次，因為導演要求5分鐘的戲要一鏡到底，但他笑謂不會拒拍對方的電影：「佢令我克服到幾大嘅挑戰，我命苦囉！佢成日都叫我試吓啦，其實佢心中有個底，迫到你傻，現場先有劇本，仲要係幾頁紙，又有方言口音又有大量術語經文，準備時間得好少。（你可以挑戰番佢。）我真係咩佢。」

現場見家棟清減不少，他稱趁有空檔刻意減肥，問他若下部電影要增肥怎麼辦？他笑謂：「到時再算，我日日食雪糕，3日就可以肥番。」講到工作，他透露剛為電影補拍戲份，問他何時才可休息？他自言不想休息，還未過足幕前癮：「有部戲傾緊，都係價錢問題。（唔好再拍膊頭接戲？）拍到膊頭都歪晒，就嚟心漏症，不過都希望個巿道好。」