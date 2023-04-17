街坊街里　快感預埋你

所謂遠親不如近鄰，有咩事都有街坊街里幫手！AV業界資深人士神仙亦表示認同，好似日本AV界嘅「町內艷事系列」咁，有人慾火高漲、飢渴難耐，總會有街坊樂意出手相助，只求一夜情又得，要維持床伴關係亦冇問題，所以話打好鄰里關係幾咁重要呢！

天台混戰

於大廠SOD出品嘅《慾求不滿的人妻》一片中，大槻響、廣瀨結香及早田菜菜子呢三位人妻不約而同都受到老公冷待，為咗解悶，佢哋就搞咗個街坊天台露營活動，結果只得宅男瑛久一個男街坊嚟參加，於是四個人就圍埋燒吓嘢食飲吓酒，期間三女開始對瑛久產生興趣，仲除埋佢條褲「睇雀」，發現對方原來係巨鵰男，立即歡喜若狂，更捉住瑛久嚟個大混戰，而瑛久呢次真係行運，唔單止可以同三位索人妻翻雲覆雨，最後仲中出收場添！

慾望大爆發

喺Madonna推出嘅《町內會長的愛撫與中出不倫關係》入面，流川春香嘅老公出外公幹幾個月，留低香妹一個人獨守空幃。有一日，佢悶悶哋又空虛，於是自慰一番，搞到攰就瞓個午覺，呢個時候街坊會會長德叔突然出現，見到冇着底褲嘅春香瞓咗喺梳化，立即獸性大爆發，嚟個霸王硬上弓，而春香被德叔嘅雄風搞到快感滿瀉，顯得相當享受。自此之後，春香唔再等老公返屋企，只要有需要，就搵德叔搞掂。

換妻遊戲

廠牌Ideapocket炮製嘅《被男街坊搞到高潮醒覺的人妻》，講述岬奈奈美同老公搬到一個社區居住，呢個社區有一個特別傳統，就係要定期參加大型街坊聚會，當中有飲有食，之後就上演重頭戲，就係交換人妻激戰！阿美喺老公面前被其他街坊玩弄，而老公就只顧同其他人妻玩樂。事後，阿美雖然感到有啲委屈，但又發覺到班街坊原來個個都雄風強勁，所以日後亦樂於融入社區，一齊享受呢個「街坊活動」。

簡評

本仙一向都好注重鄰里關係，過時過節都會送禮畀鄰居，而喺今日為大家介紹嘅「町內艷事系列」AV作品，佢哋嘅鄰里關係就更親密，真係令人羨慕！當中最鍾意大槻響、廣瀨結香及早田菜菜子主演嘅《慾求不滿的人妻》，除咗因為有三位癡女女優合演，炮製出4P大場面外，亦可以感受到日本百姓嘅生活文化，天台露營同燒烤都充滿優閒歡喜氣氛，令人睇得特別過癮。