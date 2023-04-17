入晒血！黃妍學結他全因周杰倫

歌手黃妍（Cath）今日（17日）出席「香港鼓樂節20周年」活動，同場出席還有方健儀，她表示參加表演的老師，是她拍ViuTV節目《演奏一take過》時認識，她說：「真係好犀利，係傳承嘅感覺，當時睇佢帶領住隊員，教出嚟嘅新一代，演出都好有功架，真係好好睇！」她自言只懂彈結他，當初學彈全因周杰倫：「我鍾意周杰倫，周杰倫男仔Key，咁我唱cover就cover唔到，所以就諗不如學結他啦，可以唱cover歌，又可以創作。以前真係聽得太多周杰倫嘅歌，佢嘅音樂直情係入咗血，有時做完歌曲DEMO畀公司同事聽，連林奕匡都話有周杰倫感覺。」

Cath續說今年7月會推出專輯，並於早前在日拍MV，非常期待這次有關文學的概念碟推出：「之前生日會收到粉絲送畀我幾本書，我好開心，因為我真係好鍾意文字嘅嘢，特別係佢哋親手寫畀我嘅卡片，亦因為今次《1Q84》主題系列，令好多粉絲都有追睇晒成個系列嘅書，好開心可以感染到大家有閱讀習慣。」她表示方健儀是她的偶像：「當年我讀緊大學，就聽到佢封咪唔做主播，即係『後會有期』，我同好多同學都視佢為偶像，覺得好可惜。冇諗過依家入咗行，好多工作上遇到佢做主持，我覺得佢好可愛，報新聞嗰種莊重同做活動司儀時嗰種搞笑，真係反差好大！」