被網民嘲胖虎︱姜濤離奇被唱好　疑粉絲買熱搜洗白

在金像獎全線敗陣的MIRROR三子姜濤、Edan和Jer，昨晚（16日）孖Lokman如願跟出爐影帝劉青雲合照，怎料一張合照再度觸發網民負評，MIRROR慘被狠批是「抗疫限定團」，譏諷姜濤是「胖虎淪陷樂壇」，今日（15日）內地熱搜榜離奇出現唱好姜濤的熱搜標籤，加上閱讀及討論次數反常爆升，令網民質疑有人替姜濤洗白而買熱搜！

MIRROR成員姜濤、Edan和Jer昨晚出戰《第41屆香港電影金像獎》，分別角逐「最佳原創電影歌曲」及「最佳新演員」，最後全軍覆沒，但他們依然是頒獎禮焦點！有逾千名「鏡粉」進行海陸式大規模應援，聲勢浩大得幾乎騎劫紅地氈環節。頒獎禮結束後，在傳媒的安排下一圓MIRROR心願，姜濤、Edan、Jer及Lokman成功集郵，跟憑英皇電影《神探大戰》第3度奪金像獎影帝的劉青雲合照。拍照時4子表現謙虛有禮，並騰出「C位」給青雲，親民的青雲除了主動跟4子握手，更搞笑說：「大家唔使擔心，我唔會加入MIRROR。」

4子合照後表現興奮，齊聲表示希望有機會跟楊紫瓊合照，對於「捧蛋」直言毫不失望，角逐「最佳新演員」、敗給10歲小演員林諾的Edan笑言：「預咗冇，可以入圍已經偷笑，輸畀個小朋友有乜問題？佢真係做得好，我輸係好正常。」姜濤則稱全晚最緊張是現場獻唱《風雨不改》，直到表演完畢才能放鬆心情，但翻看片段後覺得仍有進步空間。

「瘦時顏值不錯」

MIRROR明顯集郵比得獎更開心，Edan更分享和青雲在慶功宴上的合照，留言：「我今日同青雲講：『你好啊，我就係嗰個Edan Lui』」，以場刊錯名來搞Gag。惟MIRROR和青雲的合照成為網民熱話，指MIRROR如實習生般見CEO外，又再質疑MIRROR實力，熱搜標籤「#香港頂流」今日衝上內地熱搜榜的第2位！

自從年初姜濤在叱咤頒獎禮中作「重磅」演出後，相關片段傳至內地社交網並標註為「香港頂流姜濤直拍」，「#香港頂流」成為熱討姜濤的標籤，大批網民狂批他身形胖、舞技及歌藝不濟，更譏他是「胖虎淪陷樂壇」、「胖虎出道當明星也能火」，完全達不到偶像標準，加上上月新加坡歌王林俊傑來港開騷時，跟MIRROR成員Ian鬧出「彈鐘」風波，更令MIRROR慘被狠批是「蹭熱度」兼「紅不過羅湖」！

雖然熱搜標籤「#香港頂流」今日衝上內地熱搜榜，但最令網民驚訝的是有另一個熱搜標籤「#姜濤瘦過」亦離奇上榜，「#姜濤瘦過」相關的讚好貼文包括「姜濤瘦時像鹿晗，果然各地的頂流都長得差不多，這長相看起來是吸粉」、「姜濤瘦時顏值看起來不錯」、「算是紅過羅湖了吧」、「以前確是小鮮肉，現在胖了，有小虎牙，蠻可愛的」。惟因讚好貼文不多，該熱搜標籤出現的首個小時累積閱讀及討論次數為379萬，但3小時後竟累積至4,061萬，次數離奇爆升，令網民質疑有人買熱搜，企圖替姜濤洗白：「隔三差五買熱搜，是想來內地發展嗎」、「唱好的全是營銷號，天天在營銷」、「是知自己紅不過羅湖，所以故意買熱搜炒作自己紅過來了嗎」、「別發了行不行？又不帥」。

批港星一代不如不代

網民狂踩香港娛樂圈的審美眼光降級，指以前由周潤發、郭富城到古天樂、吳彥祖及謝霆鋒等，全部都是靚仔兼演技好，是香港娛樂圈的中流砥柱，現在卻一代不如一代，更有網民認為張敬軒、王嘉爾及陳偉霆才算是「香港頂流」。因一張合照再燃點海量負評，加上有指防疫措施放寬下，不少韓國及台灣歌手或天團來港開騷，令MIRROR成「抗疫限定團」，聲勢下滑兼出現脫粉潮，故有網民擔心MIRROR的人氣日後能否保持高企。