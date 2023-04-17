馬國明登台兩邊走否認交人　莊鍶敏澄清同汪小菲冇獨處

無綫新劇《法言人》演員馬國明、張頴康、丁子朗、蔣祖曼、莊鍶敏等晚上在紅磡食飯慶祝劇集首播收視高開，總監製劉家豪指劇集首播錄得21.1點，是今年TVB第二線劇集首播至今最高收視。

馬國明有留意網民討論《法》，觀眾認為看完《隱形戰隊》緊張刺激後，看《法言人》輕鬆下也不錯，收視好他也樂意請食飯，認為劇集成功是台前幕後的功勞。正忙於拍攝從頭劇《NEWS新聞女王》的他日前也能抽身到內地登台。他指現在不用隔離，往返很方便，當晚已經回港。笑問即將結婚的他現在是否不能夠在外過夜﹖他笑說：「大家唔好諗到咁複雜，唔係要交人，只係第二日要開工，如果過關有咩阻滯就會影響拍攝。」

他又笑言近期經濟拮据，希望多登台搵真銀。問到是否因婚禮花費不少﹖他笑說：「咁又唔係，婚禮有好多贊助，所以唔係用好多錢，婚禮佢話晒事，但係都有份寸O既。」至於，是否已取假婚後度蜜月？他指還要待公司安排，完成劇集再打算。

莊鍶敏最近被指與來港的汪小菲密會，訪問時恭喜她蜜運﹖她則說：「大家可以恭喜我劇集收視好，今次做證婚律師，辦公室戲為主，拍得好舒服。（同汪小菲相處都舒服？）只係朋友食飯，唔想影響到人。（話你哋撇甩朋友觸處？）角度問題，冇獨處，都係一班朋友，唔好再發酵。（有冇機會發展？）我哋只係啱啱識嘅朋友，佢又唔係圈中人，唔想影響到人，再係咁就冇人敢同我食飯。」