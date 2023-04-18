【是日通勝】

農曆閏二月廿八

癸卯年 丙辰月 丙午日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：上午7時至9時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：祭祀、成服、嫁娶

忌：修廚、動土、開市

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：17、30、42

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：好勝心強，事事跟人比較，身心壓力大增。

金牛座：勿讓自己變得斤斤計較，要多點為人設想。

雙子座：保持心境平和，面帶笑容，運氣也好起來！

巨蟹座：享天時地利人和，把握時機，放膽追夢吧！

獅子座：從工作中獲滿足感，面對新挑戰也不會怯。

處女座：謀事要有責任感，有時吃一點虧在所難免。

天秤座：愛情運比較弱勢，過於被動易錯過好姻緣。

天蠍座：謀事遇阻力，宜停下腳步，檢視自身不足。

人馬座：脾氣差不利身心健康，勿被負面情緒騎劫。

山羊座：多做好事冇蝕底，遇到困難才會有人幫你。

水瓶座：展現微笑比嚴肅面孔佳，更易獲別人接受。

雙魚座：謀事不可心存僥倖，全力以赴才有好成績。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）虎 人緣旺

（跌）鼠 疑心大

鼠：是日沖煞，情緒不穩，自我防備心嚴重。

牛：爛桃花出現，曖昧行為容易惹來一身蟻。

虎：人緣好，獲友人熱情接待，心情靚到極！

兔：做事提不起精神，若不正視將一事無成。

龍：腦筋轉數快，能從職場競爭中脫穎而出。

蛇：陷入糾纏不清的關係，務必快刀斬亂麻。

馬：易產生悲觀想法，不宜就重要事作決定。

羊：事業上不乏發展機遇，好好把握勿猶疑。

猴：工作上出現強勁競爭者，不可掉以輕心。

雞：人無完人，勿對身邊人抱有過高期望。

狗：得到家人全力支持，感受到人間有愛。

豬：事業運平穩，沒有煩惱，壓力也大減。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

掌紋

每一個人的手掌都有掌紋，只是有人掌紋會多些，有人掌紋會少一些。不過，無論掌紋多或少，都要求掌紋要深、明、簡、秀。深者就是要紋理清晰，不可過淺而模糊不清楚。明者就是紋理明顯，無破壞斷，不受其他紋所沖破。簡者就是只一條紋理，沒有雜紋令其突然中止。秀者就是依其所起至所應到之方位而止。

一般而言，通常有紋如與主線平行，是會增加此線之力量。若主線有所缺點、中斷或破裂，而此副線無缺點的話，是可幫助主線，令其逢凶化吉。

若紋理有分叉的話，要看此分叉大小而定，小者會分散此線的力量，大者要看此兩分叉線所到之掌丘而定。通常線之分叉向上主吉，線之分叉向下主凶。

掌紋不喜歡有島紋，因會破壞此線的作用。島少者影響短暫，島太多而形成鏈狀者，便大大破壞線的力量，而影響也比較長遠。

與此同時，線紋不可曲曲如水波樣，否則此線的作用便十分不穩定，真是波折多多。