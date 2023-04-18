夏日護膚必睇！4步驟讓肌膚更健康

最近護膚新趨勢，就是透過深層次護膚來讓肌膚變得更健康。即使不用多加化妝品修飾，也會從內而外透出紅潤光澤皮膚的好狀態。這種保養步驟無論男女都適用，特別在春夏交際之時，大家要更勤力護膚。相比較表面的護膚步驟，大家還可以借助美容儀器，將美容精華全數融入肌底，讓肌膚散發健康光澤。想讓自己看起來比同齡人年輕，大家不妨參考一下以下步驟：

步驟1：深層洗臉

首先為肌膚做深層次清潔，才能讓後續的護膚步驟更有效。早晚使用潔面乳也有所不同，早上使用較為溫和的潔面乳，而晚上則需要清潔力較強的潔面乳，因為晚上特別需要去除一天累積下來的殘留物，減低臉部出現粉刺的機會。而去角質是夏日護膚的必備步驟，夏日會分泌很多油脂，需要固定至少一個星期為毛孔做一次徹底清潔，改善毛孔粗大，解決黑頭、暗瘡的問題。

步驟2：爽膚水做二次清潔

爽膚水的功效是溫和清走潔面後尚未清理完全的頑固污垢，有助肌膚吸收後續的保養品，同時也可以在日常中為肌膚補水。使用過程中可用手輕輕按壓臉部，將補濕清潔的成分融進皮膚的每一寸毛孔裏。

步驟3：清爽補水啫喱、乳霜取代面霜

夏日來臨之際，大家在秋冬時節使用的厚重面霜就需要轉換成清爽質地的啫喱或乳霜，盡量選擇補水功效，先為肌膚補足水分。而且使用厚重的霜狀護膚產品會對皮膚造成負擔，產生毛孔堵塞、皮膚搓泥現象。大家最好使用多功能合一的保養產品，讓肌膚健康清爽不粘膩！

步驟4：精華液搭配美容儀保養

想要擁有健康肌膚，除了需要時常補水外，還需選擇對肌膚細胞、肌底屏障、免疫力有特別修復效果的精華液。搭配不同的美容儀為肌膚按摩就有加倍的護膚效果，例如玉石按摩滾輪、家用美容儀等。不過需要特別使用輕柔的按摩手法，不然就會拉扯到皮膚造成傷害。