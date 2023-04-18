姜河那友情客串　IU拍《Dream》羨慕朴敘俊快過自己拍完

韓國靚聲女歌手IU與男星朴敘俊主演的新片《Dream》將於4月26日在韓國上映，兩人昨日（17日）與導演李炳憲在首爾出席傳媒首映禮。

《Dream》是李炳憲繼2019年執導賣座電影《炸雞特攻隊》後，相隔4年再推出的新作，是以足球為主題的喜劇電影，朴敘俊飾演足球選手「洪大」，他面臨選手生涯中最壞的危機，所以成為了帶領球隊出戰無家者世界盃足球賽的領隊，IU則飾演製作紀錄片的導演「素敏」，雖然戶口存款已經見底，但仍抱着熱情拍攝沒有錢賺的紀錄片。

朴敘俊與姜河那因拍搞笑電影《青年警察》而成為好友，而姜河那亦曾與IU及李炳憲合作，所以今次便不收片酬客串演出，談到再與姜河那合作，朴敘俊笑言：「他以為只要跑一會兒就結束，但卻跑了好長時間，我是因為河那而感到自卑的角色，為了要追上他而努力地跑，這是我第一次踏上世界盃的草地，對我來說是好珍貴的經驗。」

問到與IU合作有甚麼趣事，朴敘俊說：「我記得有一天天氣好熱，拍攝現場卻沒有可以乘涼的地方，大家都熱得好累，導演便叫我們說得快一些。」IU便搞笑地說：「我看到敘俊比我快拍完，真的好羨慕，那一刻我真的覺得他是很從容和出色的演員，那一天對我來說真的印象太深刻。」