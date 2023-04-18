東冲有料到：玩水音樂節殺入香港

一轉眼泰國新年潑水節已告一段落，雖然今年Silom路沒有封路大搞，但卻沒有影響到一眾泰國人及外國遊客的興致，依舊在那處繼續玩水、繼續歡笑！

由於今年是相隔三年重新舉辦潑水節，所以Siam Square和CentralWorld外圍，以及Khaosan Road一帶都擠滿了人群。與此同持，亦有很多派對在這段期間舉行，要數最受歡迎及馳名的，肯定是S2O。這個露天音樂派對已舉辦多年，簡單講場內會有著名DJ捽碟同時不斷灑水噴水，就像有音樂伴奏下大班人在雨中又唱又叫又跳，感覺勁High！場內同時設有乾身區及Food Court，大家可以濕完又乾、乾完又濕，有酒飲有嘢食，難怪每年均吸引大批本地人及遊客捧場。

江湖傳聞，一張VVIP的入場票炒至數萬泰銖一張，依然不乏捧場客，足見受歡迎程度。

小弟今年有幸參與其中。今次已是我第二次出席此活動，首次是由泰旅局安排，這次則由主辦單位邀請。而S2O亦向外闖登陸世界各地，香港是其中一站，將於8月在海濱上演。據聞場地面積比泰國更大，屆時場內會否跟泰國一樣玩得濕身忘形呢？大家不妨拭目以待。

由於疫情關係，令大家失去了很多歡樂。難得沒有口罩令及各種防疫限制，讓大家可以沒太多顧忌盡情玩樂。希望隨着疫情過去，大家可以健康快樂地生活。

胡慧冲