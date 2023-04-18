何超蓮大婚之喜　閨蜜鄧紫棋缺席：為你祈禱祝福

賭王千金何超蓮今日（18日）與內地男星竇驍於峇里舉行婚禮拉埋天窗，十分甜蜜溫馨。其好友藝人鄧紫棋（G.E.M.）雖然未能現身見證好友人踏入生重要的一刻，但仍透過社交平台上向閨蜜送上無限祝福，表示：「18歲認識你，看着你從包包臉成長為大美女，看着你從坐在床上為情所困而整晚不睡的少女成長為現在已經要嫁為人妻的成熟女人，很多回憶浮現眼前。」

她笑言大家在成長過程中做了不少傻事，當中包括「我們一起幹過很多傻事，一起去東京旅行凌晨兩點被你拽起來去名店排隊吃壽司。寒風中站了3小時才發現原來那家店有名是因為出了名便宜，又因為吃到好吃的蜜瓜包，回港以後一起積極地去超市買材料想要DIY。又試過心血來潮一起去爬山，那天我們走了好久好久，很累但是聊了很多。又試過一起去台北按摩一日遊，在忙碌的行程裏一起爭取時間放鬆。」

雖然各有各忙，但彼此亦相當珍惜對方，G.E.M.表示：「你來我的演唱會，我去你的牛肉麵店。你試過在我生日的時候驚喜地飛來我工作的地方捧著蛋糕出現在我面前。我也試過在外地回來拿著好吃的突然出現在你家門前。當然我們也有吵架的時候，或者心裏各有不爽卻不說的時候，但我們也從幼稚不成熟慢慢變得更懂得體諒對方。」

今日超蓮成為人妻，展開人生新一階段，她有感而發表示：「今天是你開始人生新篇章的一天，雖然我無法來到你旁邊親眼見證。但我能遠距離地為你祈禱和祝福，祝你和豆豆永遠幸福，愛與平安充滿你們一家。願你們未來的路無論是舒坦還是崎嶇。你們都能充滿喜樂地同心面對。愛你。」G.E.M.亦上載了不少與超蓮成長過程的合照，包括一起旅行、行山、出席聖誕派對等，一切盡在不言中。