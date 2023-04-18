天狗真係食日？點部署

明天4月20日是廿四節氣中的「穀雨」，天氣暖和，但此後雨水會明顯增多，有利於對穀類作物的生長，不過現代人鮮於務農，相信大家會對同日將上演的天文異象「日偏食」更感興趣！

玄學角度諸事不宜

關於日偏食，古人因欠缺天文知識而稱為「天狗食日」，有說關於「天狗食日」的最早歷史記載是夏商周時代的《尚書．胤徵》篇及甲骨文上。

玄學家區仲德師傅指：「有說『天狗食日』好像有一隻天狗將太陽在短暫間吞食了，是大不祥之兆。故此，有些人喜歡進行一些祭祀活動，甚至敲打碗盆，目的是用響聲來嚇趕天狗。」在風水擇日而言，「天狗食日」亦屬不吉利的日子，他指:「這天『諸事不宜』，故當日種種大事都不宜進行，尤以陰宅不宜下葬，亦絕對不宜動土，否則會影響後人的日後運程。陽宅風水提及此日亦不可動土、上樑，甚至連施工也要暫停，待過了這天後可繼續。」

區師傅亦指出，命理上2023年4月20日屬丙辰月，風水上辰土在東南方逢三碧木是非星入侵，丙火在正南位見八白土小兒星，三八相疊，木剋土，傷小口，故提防家中的小孩子容易出意外。加上當日為戊申日，屬大驛之土，驛馬之變，土虛之象；防處理愛情爭端出是非，情感堅定可保好情緣。出外時要提防交通意外受傷，尤以屬虎、屬蛇、屬猴，屬豬的人士更需特別小心！

5年後有異象

明天的「日偏食」將於中午12時34分開始，至下午1時16分結束，而食甚時間是下午12時55分。若然天氣情況許可，大部分面向東南方而沒有障礙物的地點，都能夠觀賞是次的天象。太空館強調觀測者勿直接或使用不當方法觀看太陽，建議可使用望遠鏡觀測，期間更必須使用專門的太陽濾光設備。而下一次本港再次出現「日偏食」要待至5年後即2028年7月22日，都可說是一次漫長的等待啊！

觀賞熱點

是次「日偏食」東南部的日食時間較長、食分較大，天文台指港九新界各區皆可欣賞得到，好似港島可於石澳泳灘、赤柱正灘、小西灣海濱花園等；九龍區則可到尖沙咀星光大道及新界的天水圍公園、大埔海濱公園及香港國際機場等。