匠人工藝　巧手注入靈魂

香港搵食艱難，靠做「匠人」搵食更難。儘管如此，仍有不少年輕人勇於挑戰，以手作技藝為生，藉着追求品質的手工匠藝精神，為生活添上不平凡。像兩位剛出爐的「香港掂擋十大匠人」，手工軟陶飾物匠人Anna，以及木工家具匠人阿聖，他們都是近兩三年才投入匠人行列，從慢工出細貨的精緻手藝中，體現自在的慢活態度。

開展軟陶飾物之路

在英國讀書時主修時裝設計的Anna，返港後從事設計工作，她跟大部分年輕人一樣，投身社會一段時間後，便想挑戰不同的事。當時她留意到不少外國設計師以軟陶創作飾物，由首飾到家居擺設都有，有很大發揮空間，遂於兩年前膽粗粗開創手工軟陶飾物品牌Bi Clay，展開軟陶匠人之路。軟陶即低溫軟陶泥，Anna喜歡其色彩豐富，像黏土般可塑性高，焗完後自帶一種靭性，不像陶瓷般易碎。現時Anna的手作軟陶以精緻飾物為主，包括耳環、頸鏈、手鏈和髮飾等，特別是耳環，不少人眼中其設計風格偏大而浮誇，Anna笑言或許浮誇了些少，但就唔覺得偏大。「軟陶飾物由自己一手一腳慢慢拼湊出來，感覺帶有一種溫度。如果Size細一點，發揮空間就冇咁大。」透過擺市集和社交媒體等渠道，Anna已吸引到一批支持者，不單止香港，連美加、澳洲及新加坡等都有Followers呢！

講到匠人工作，最開心莫過於從客人讚賞中獲得滿足感。聽起來很敷淺，但對於以往只對住電腦畫圖的Anna來說，每一句讚賞都代表一種鼓勵，亦是她做手作匠人的動力。「有一次在愉景灣擺市集，有位意大利女遊客見到我設計的耳環，上面有一隻小雀仔，便説從未見過像我設計咁精細的手作軟陶飾物。聽完我好開心，因為我的手作獲得別人認同和欣賞。」Anna表示之後會去嘗試設計更多不同種類的軟陶飾品，例如家居擺設、掛牆飾物等。她指出：「我覺得任何東西都需要磨煉，無論是繪畫設計圖，還是落手做軟陶都一樣。工多藝熟，接觸久了自然會愈來愈上手。只要一直有人喜歡，有人欣賞我的手作，我都會繼續做落去。」

實木入榫家具匠人

另一位本地新世代匠人阿聖，約3年前成立了自家木工品牌Chi Choi Mao（自在貓），自出他手的絕大部分是實木入榫型家具，「小題大做」更是其作品特色。其實阿聖投身匠人行列之前，是一位商業攝影師，本身更是一位貓奴，所以他手作家具時，出發點大多跟這兩方面有關，頗為小眾。像他最近製作的「008_MEI」收納櫃，在打造之初純粹是為了放置自己拍攝的近百張即影即有相片；又例如「002_KIN_MEI」長櫈兼貓屋及「004_KIN」貓食桌，都是為愛貓而製作。

他表示：「每一件入榫木家具在設計和製造時，都有好多細節位，既花時間又考工夫，過程中帶來好大滿足感。我為家具影相放上社交媒體，大家睇到仲會讚張相影得靚，這些都是以往做商業攝影時沒有的。單是這兩點，即使現在搵錢比以前少十倍，我都認為是值得。」阿聖享受匠人所帶來的滿足感，亦希望大家可透過其作品感受香港匠人的精緻工藝。