麥嘉擔任音樂劇編劇　信心十足：不好看便回水

戲曲音樂劇《媽祖》及《冼夫人》今日（18日）舉行記者會，久未在幕前演出的麥嘉擔任兩部音樂劇的編劇，他揚言不好看便回水，他透露疫情期間要到內地綵排，需要隔離7日感覺自己似痲瘋病人：「隔離期間我趕住寫劇本，但到第二日已經頂唔順，我就開始唱粵曲，我預咗畀隔離房投訴嘈，但點知又冇，可想而知佢比我更悶。（有冇機會粉墨登場唱粵劇？）好容易，至少得啖笑！不過做粵劇演要求好苛刻要聲色藝俱全，所謂台上一分鐘，台下十年功。」

問到寫劇本是否很難？他自言正如師傅有云「緊係難，易就唔搵你」：「以前為錢而工作，有私心，好多時都會遇到困難，但我依家有冇錢唔重要，我唔恨錢，我夠食，依家係唔為生命而工作，因為冇私心，靈感好多，如有神助，好多時有神來之筆。」至於會否再演出電影？他表示沒有問題，因為自己流着藝術的血，問到可有機會跟許冠傑再合作？他坦言：「要睇劇本，最重要有得發揮。」另外，提到吳耀漢離世，他謂：「佢早走早着，人最幸福就係遲老小病快死，長期病好痛苦。（會唔會唔捨得？）唔會，正如之前林嶺東死，佢食飽中午飯瞓覺時死係好幸福，只不過佢太後生，冇乜唔捨得，有乜留戀，我哋好快又見，下世再見。」

另外，女主角蘇春梅第三度跟麥嘉、高志森及焦媛合作演出，她稱大家愈來愈有默契：「第一次合作係好戰戰兢兢，因為我係傳統粵劇演員，呢個係新形式，佢哋畀我好大信心，我都花咗半年時間先適應到。」她指這兩套戲曲音樂劇除香港以外，稍後會作巡迴演唱。而她作為紅線女入室弟子，20歲首度跟師傅來港演出，亦因此為香港戲迷熟悉，希望能跟香港戲友多交流。