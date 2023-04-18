靈敢侶情：好來好去好老闆

有遊戲設計公司大裁員，半數原畫師被AI繪圖技術取代。雖是裁員乃企業生態，但該公司的技術總監卻說公開說出一句「公司不養閒人」。

好聚好散乃基本禮儀，縱然不認同員工的實用性，也無必要貶低他們的價值。但位高權重卻未有修身立品，完全無視這群「閒人」也曾經替公司出過力，也不懂「說話難聽的人樣子也極難看」的道理。

以前，我亦經歷過裁員，但當時老闆的處理方法，不但令我感到受尊重，還感動得哭起來。那個下午，他苦着臉對我說：「作為老闆，要走到裁員這一步，是我做得不夠好，但你是最新入職，我惟有選你了，其他同事替我打拚這麼久……希望你明白，也希望你將來找到更好的。」

被裁的不忿，令我馬上想這只是門面說話，沒想到他是真心的，我還未要求，他已經說出幾個協助我的方案，包括不在推薦信寫出我是被裁走、提出我即時不用上班，好讓我有時間去見工、我可以報公司電話去找工作，他會交帶同事收到找我的電話要說：「她剛好不在座位」，然後通知我回覆。

就是這樣，我在他面前哭了，哭是因為感動，證明他不覺得我是閒人。

有位老先生教導我說：「做生意要先學做人，人做不好，生意做不大。」二十年之後，老闆的生意愈做愈好，當初陪他創業的元老仍在。

花無百日紅，人也不可能一生有用，這位總監現在未懂，相信將來必會有經歷讓他學會。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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