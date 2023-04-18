「姜濤誕」變電車免費乘車日　姜濤今晨出發到台灣開工

人氣男團MIRROR成員姜濤本月30日生日，「姜濤香港後援會」（後援會）繼去年在疫下舉辦免費乘車日後，今年再接再厲與香港電車合作，推出2架全新的「23+1姜濤號」，並於4月30日姜濤生日當天，包起全線電車，為全港市民提供免費乘車優惠。活動除了慶祝歌手姜濤生日外，亦響應其偶像將心比心、關懷社會的精神，繼續向社會發放愛心和力量。

姜濤生日當天，2架「23+1姜濤號」電車將於下午4時30於電車廠亮相，私人活動過後將巡遊至銅鑼灣與眾多「姜糖」會面。由即日起至5月1日，2架「23+1姜濤號」電車將不定時、不定路線提供一般載客服務，讓歌迷捕捉。除了2架「姜濤號」外，後援會更特地於銅鑼灣電車總站掛上應援旗幟供「姜糖」們拍照打卡。

另外，日理萬機的姜濤，連日來為新戲《盜月者》開工，繼本周日出席完香港電影金像奬頒奬禮後，昨日又歸隊聯同MIRROR隊友撐隊長Lokman主演電影的首映。今早又出發到台灣工作。今晨六時許，他與經理人花組抵達香港國際機場，身穿黑色連帽上衣的他，在機場職員的陪同下進入離境大堂，10多名久候的姜糖表現得興奮大叫又讚他「靚仔」。姜濤在進入職員特別通道離境前，亦有向粉絲點頭和揮手。問到飛往台灣做什麼？他只揮手未有回應。