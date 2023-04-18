張頴康晚間自閉背對白　丁子朗大獻口才及腦力

無綫劇《法言人》女主角之一的蔣祖曼（Joman）昨（18日）出場，飾演區域法院法官「翁官」（又名Hazel/「釘官」）的她，庭上出名鐵面無私，私底下卻是性情中人少女心，角色連房間主色也粉紅色，絕對「剛柔並重」。於劇中與蔣祖曼發展戀情的張頴康（康仔），其飾演的張大狀每當遇到壓力便會狀況百出，名副其實「緊張大狀」。昨晚二人庭上首度碰頭，張大狀因信心問題大失水準，不但陳詞講到「甩甩咳咳」，更驚到喪咳，翁官對其留下極差印象。雖然第一印象觸礁，但據知今晚康仔將上演英雄救美，令Hazel對其漸生情愫，二人之後更有不少含蓄又甜蜜的互動…每次演出都能贏取一定正評的康仔，是次獲讚咬字清晰。

原來康仔確是花了不少功夫在對白上，單是背熟台辭也花了一個月時間，更要玩「晚間自閉」：「嗰陣每晚食完飯就匿喺架車度係咁背，我覺得要背到好熟先演到個感覺。今次個角色仲有前期同後期嘅分別，大家睇落去就知道。」康仔續指另一難度是如何演繹一個緊張但又不失有腦的大狀：「佢係大律師，所以就算演緊張狀態，都唔可以演到好蠢咁。」

康仔與Joman這對CP組合，早於劇集開播前已成功入屋，獲讚期待指數高，Joman透露原來與康仔早於15年前拍攝電影《圍城》已經結緣，今次再度攜手合作，Joman笑指對方變得更開朗風騷，又謂曾獲馬國明問候「對住張頴康辛唔辛苦」：「有一集會有場拖手過馬路嘅重點場口，我同佢係凌晨拍嘅，劇組要慢鏡拍，所以唔可以跑得太快驚Out focus。嗰晚我著住高踭鞋跑咗好多次，隻腳跑到好痛，又要Keep住好甜蜜咁，但其實我一見到佢個樣我就想笑，但又要控制住自己嘅表情，對住佢真係好難做到好認真嘅感情戲。但我哋拍得好開心，好似聚舊咁。」Joman又指為做好釘官，專誠問經常出入法庭的好友「攞料」。

另一組值得關注的演員，便是丁子朗（丁丁）以及容天佑，容天佑更在劇中使出一招轉身跳躍起飛腳有姿勢有實際，獲網民大讚有型有款，更笑言天佑可考慮加入POTT（隱形戰隊）。談到「起飛腳」秘訣，天佑說：「因為我4歲已經開始學跆拳道，由嗰時開始，我朝早起身同每晚瞓覺前都會拉筋，keep住啲筋唔好硬，所以就算有踢腿動作，都可以keep到隻腳直。」丁丁昨晚則大獻口才及腦力，曾於20秒內一口氣流利地講出一大堆離婚需要填補的表格以及相關程序，丁丁事後笑指自己背對白不算最辛苦一位，並謂幸好有機會先向兩位前輩馬國明及張頴康偷師：「因為係拍法庭戲先到office戲，拍法庭戲時我就係咁睇住馬國明同張頴康點講對白，然後自己慢慢學同吸收，有前輩咁樣帶住都幾好。」