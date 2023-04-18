劉俊謙「哨牙蘇」上身　狂咬新人蔡浩然耳仔

剛加盟寰亞的新人蔡浩然（Scott），便獲公司安排拍攝《失衡凶間之罪與殺》其中一個單元《闇室》，而電影更先後獲得「第26屆富川國際奇幻電影節」及「第7屆倫敦東亞電影節 」兩大國際影展邀請參展，對Scott來說，絕對是一個好開始。

首天開工，Scott便與男主角劉俊謙在旺角鬧市行人天橋上拍攝打鬥戲，上演一場埋身肉搏。兩人因一個小誤會，先而口角、繼而動武，劉俊謙一個飛身，從後撲上Scott身上，兩男扭作一團埋身肉搏，盛怒的劉俊謙，更發狂咬甩Scott的耳仔，令現場滿地鮮血。看似簡單的幾個動作，但現場做足安全措施，除了在兩位演員身上戴上保護墊，地上亦準備軟墊，慎防兩人因過分投入拍攝跌倒在地上受傷。

拍攝時適逢放學時間，圍觀人士眾多，兩位拍打戲新手，只顧專注地聽從動作指導輝哥教路，為免受傷，每個動作都會反覆地綵排，務求令效果更加逼真，劉俊謙說：「如果用真力大家都受傷，又唔好睇，所以我哋主要係力度和角度，感覺好似跳舞。我本身識少少現代舞，加上讀APA時學過Stage Fight（舞台打鬥動作），都掌握到。」

本身是舞者的Scott，對於拍打戲則有另一種感覺：「雖然我跳開舞，身手比較靈活，但拍打戲原來係另一回事，好彩動作指導輝哥和劉俊謙帶得好，點到即止。劉俊謙好多肌肉，打起上嚟啲動作好好睇。依家有好多血漿喺耳窿，好痕好熱，聽野又唔清楚，感覺好奇怪。」