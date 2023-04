賭王千金何超蓮與竇驍於印尼峇里島舉行盛大婚禮,不少閨蜜因工作未有到當地見證。其中一位好友薛凱琪則拍片送上祝福,更大爆當年2人未拍拖時,何超蓮曾向她展示竇驍的相片並大讚他很帥。之後2人正式拍拖,薛凱琪與何超蓮一起工作,超蓮向她展示了竇驍送上的手鍊定情信物,十分溫馨。薛凱琪表示:「何超蓮那麼溫暖的女孩,是會有一個最幸福的故事。很開心你倆找到了對方。不用希望,因為知道你們會一起美好的成長。once upon a time, a very sweet girl & boy met the love of their lives,故事就從這開始。今天最甜。」