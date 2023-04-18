胡美貽四女遠距打氣行足8個鐘　趷住返屋企

由施焯日、蔡景行主持的旅遊節目《見步行步 台灣篇》，獲何泳芍（Honey）、胡美貽（Nicole）、廖慧儀（Jessica）及陳若思（Amber）組成的「港女野人組」、黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）及陳國麟（Doniven）的「不正常愛情組」，和胡敏芝（Karen）、馮子亮（Liam）及林俊其（Kris）的「應援啦啦隊組」來為節目打氣，三個組別分別挑戰由荃灣、沙田及葵芳三個不同起點出發，沿著平路一直步行至電視城為終點，三日三組加起來步行距離合共302公里，與施焯日、黃景行橫跨台灣旅程一樣距離。

三組之中眾望所歸是「港女野人組」最捱得，由於Nicole起行當晚另有工作，4女晨早流流九點便在荃灣集合，之後一直咬緊牙關步行至下午五點才抵達電視城，足足花了8小時才完成壯舉！4人事後報告步行步數，當中以人仔細細的Amber最誇張，竟行了多達50,000步。事後她笑言最難忘是竟然大家都沒有放棄：「行完之後，返到屋企都趷吓趷吓，仲辛苦過拍《港女野人》，因為我哋中間淨係休息咗15分鐘，食完晏之後就冇停過行，為咗可以喺五點之前返到公司。」

Jessica透露要花三日時間才恢復狀態及體力：「行完隻腳痺晒、抽抽地筋又起晒水泡，痛咗幾日。行嗰日好曬，加上條路真係好長有成30km，好講求意志力同耐力。」並謂很難忘沿途有不少路人為她們打氣；Honey感嘆事件很熱血：「最後100米路好感動，無諗過咁熱血，同埋好開心《港女野人》冇砸爛自己招牌，再次成功達標。」身為「體力擔當」的Honey，事後足足瞓了20小時叉電：「因為行之前嗰日要拍劇，只瞓得一個鐘，行完仲要再開劇拍到凌晨兩點先收工。」 Nicole則憶述了最辛苦一段路的經歷：「入將軍澳行秀茂坪斜路嗰度真係好辛苦，因為馬路好多灰塵。」四人又自認是《見步行步》忠實觀眾：「覺得佢哋好叻，完全感受到佢哋嗰種迷惘同辛苦，我哋都好想試拍女版《見步行步》，一定仲嘈仲多笑料！」