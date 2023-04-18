鍾麗緹離婚傳個不停　親自回應出講真相

鍾麗緹首與細自己12年的男星張倫碩結婚後，婚姻一直不被看好，並且屢傳婚變，雖然她曾跟張倫碩開直播澄清，但離婚傳聞仍然廣傳，她亦忍無可忍，今（18日）再度發文，喊話：「停止造謠、停止網絡暴力、停止以訛傳訛！」張倫碩也留言回應「老婆，風雨同舟，愛你」。

鍾麗緹18日發文，談及早前直播風波令他們一家被拉入是非之中，甚至利用他們結婚七年爆「七年之癢」來作話題，她寫下：「今年是我和我老公結婚的第7年，前幾天因為一場直播風波，又有很多人把我們一家推上了風口浪尖，利用所謂的７年之癢來吸引眼球。從結婚到現在，我老公始終沒有自己的名字，無論他多麽的努力，多麽優秀，他都不會被看到，反而我一哭就是他錯了，就是他逼我生孩子了，就是他對我不好了，就是我們婚姻出問題了，所以我不可以哭嗎？我不能做一個真實的自己嗎？作為公眾人物，很多事被放大很正常，但別造謠，別亂說，別瞎猜，碎片閱讀會讓不知道原委的人被帶亂… 謝謝大家對我們全家的關注，請別在造謠了。」

她還指自己很想為屋企人講說話，好好保護他們：「這對我來說，不知道是需要重複多少遍才能改變的一個事情。儘管可能改變不了別人，但我也想盡我作為老婆，作為媽媽，作為女兒，作為兒媳婦的職責，替我的家人說句話，他們都很愛我！我也很愛很愛他們！我想盡全力去保護好他們！請停止造謠，請停止網絡暴力，請停止以訛傳訛！希望大家可以陽光積極，充滿正能量的生活。」鍾麗緹再三強調大家停止網暴，希望一切留言蜚語能夠盡快停止。