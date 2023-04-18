新海真紀  盡現緊身誘惑

人靠衣裝，一個人唔識打扮真係好大件事，絕對會影響事業，甚至人生！好似家陣有唔少女人無視自己嘅身材缺點，貿貿然走去着緊身衫褲，搞到肚腩、甲組腳現晒形，認真趕客！你估人人都好似新海真紀咁Fit咁適合着緊身衫咩！

令和之緊身女優

有番咁上下資歷嘅寫真迷，應該會記得橋本愛實同壇蜜呢兩大尤物，佢哋唔止容顏美艷，媚態畢現，身材仲相當誘人，係男士們夢寐以求嘅情人，難怪兩者都享有「國民情婦」嘅美譽。至於今日為大家介紹嘅新海真紀，同上述兩位女優有得揮，雖然年僅25歲，面上已散發出一陣女人味，難怪被封為「令和之美麗姐姐」。與此同時，呢位寫真界新貴有前有後腰又幼，火辣身材符合黃金比例，着起緊身衫褲時，美態盡現，所以又有「令和之緊身女優」之稱。

曾做兼職外賣妹

早喺讀高校時期，新海真紀已被星探發掘，曾加入好幾支美少女組合，包括P.IDL、BYME同Sacred maiden，但呢啲組合嘅名氣一般，所以佢嘅演藝事業一直谷唔起，搞到一度要做兼職外賣妹，負責為客人速遞美食到府。及至真紀以模特兒身份出席名古屋時裝節，佢嘅驕人身材終於有更多人賞識，成功躋身寫真界，仲取得唔錯嘅成績，包括獲得「Gravure Next 2020」評審團特別獎等等。最近，真紀推出第一隻寫真映像作品，當中充分表現出妖艷嘅風韻，據講佢有向前輩參考，希望有朝一日可以成為第二個壇蜜。