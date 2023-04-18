陳法蓉望與黃宗澤上獎門人　陳星妤爆新劇獻出初夜

無綫新劇《一舞傾城》演員陳法蓉、文凱玲、莊鍶敏、陳星妤、蔡潔與處境劇《愛•回家之開心速遞》的呂慧儀、滕麗名、趙希洛等晚上在將軍澳電視城為《獎門人I Love媽媽感謝祭》錄影對壘。

獎老金剛笑言3歲開始媽媽已經好唔得閒，母親經常被問候，希望母親節媽媽能唞唞。去到「啜乒乓波」遊戲，金剛單挑多位靚女包括陳法蓉、文凱玲、陳星妤、蔡潔，呂慧儀等，嚇得她們喂哇鬼叫。

陳法蓉自言後生時也有玩過獎門人，但近日在家弄傷腳趾，導致骨裂，玩遊戲特別驚驚，她說：「喺屋企撞到一幅牆腳趾黑晒，後來先發覺腳趾骨裂，要6至8個星期先好，都有叫大家千祈唔好踩到我隻腳。」

陳法蓉有棒場獎門人，看到黃宗澤做嘉賓的一集相當精彩，笑問今晚沒有靚仔對手，希望有黃宗澤參加。記者笑言沒有黃宗澤，但有監製王晶可以上陣，她則笑說：「佢嚟探班，轉頭就走。全女班都唔會失望，係命運嘅安排。」

陳星妤則要除襪玩遊戲為傅嘉莉塗唇膏，她笑說：「已經準備了消毒紙巾消毒，但係都好唔好意思，希望不會臭親佢。」

《一舞傾城》將於下月15日出街，星妤透露在劇中有不少激情演出，好似獻出初夜，又要被強姦，皆是親身上陣，對於處女劇將出街心情也相當緊張。講到由陳聖瑜改名陳星妤，她指是為了健康，笑言改名後感覺身體更好。戲中飾演媽媽生的陳法蓉有6年沒有在TVB劇集中亮相，相當期待，透露劇中與唐文龍更有感情戲，但有否咀咀戲就要先賣關子。