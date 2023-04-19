【是日通勝】

農曆閏二月廿九

癸卯年 丙辰月 丁未日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午5時至7時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：整路、飾垣

忌：安床、理髮、栽種

幸運方向：坐南向北

幸運數字：22、31、44

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：心急易犯錯，處理投資問題最好從詳計議。

金牛座：健康運平平，須留意天氣變化，提防生病。

雙子座：身心狀態一般，抽空出外散步，勿困在家。

巨蟹座：愛情運欠佳，若猶豫不決，難以扭轉頽勢。

獅子座：做自己喜歡的事，可為平淡生活帶來樂趣。

處女座：作出投資決定前要經細心分析，不能草率。

天秤座：運氣勝人一籌，專注事業發展可獲得獎賞！

天蠍座：擇偶不可只看外表，志趣相投才是最重要。

人馬座：珍惜眼前一切，保持好心情，運氣不會差。

山羊座：得到幸運之神眷顧，戴紫水晶可增添魅力。

水瓶座：好人有好報，熱心助人，有助收獲好人緣。

雙魚座：沒必要跟別人作比較，跟自尋煩惱沒分別。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）雞 事業旺

（跌）牛 易迷失

鼠：工作進展不順，要有加班的心理準備。

牛：是日沖煞，做事優柔寡斷，失去自我。

虎：行事作風受質疑，集思廣益才可脫困。

兔：想通過努力證明自己，但切勿犧牲健康。

龍：謀事遇阻力，加多兩錢肉緊末能擺平。

蛇：健康出問題，生活和飲食習慣要有規律。

馬：領悟力強，跟別人互動，可獲得啟發。

羊：理解力強，有利讀書考試，易獲佳績。

猴：冷戰傷感情，有伴侶者需要控制情緒。

雞：事業運不錯，適合求職，易找到好職位。

狗：壓力大，悶悶不樂，家人的開解幫到你。

豬：沒有壓力和煩惱，工作上可作新嘗試。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

從面相秒懂上司

你的上司是個怎樣的人？日日對着上司，不代表知道他的心裏在想甚麼；工作賣力，也不一定受上司賞識。今次教大家一些簡單實用的方法來掌握上司的性情，日後工作就更加順利了。

•眉粗性子急

凡是眉短於眼、眉粗濃、眉毛雜亂倒逆、雙眉貼近、眉稜骨凸出或眉毛壓眼者，皆屬於性情急進之輩，說話比較直截了當，不喜歡嘮嘮叨叨。

•眉幼喜計劃

凡是眉長於眼、眉毛幼細整齊、眉彎如月、雙眉距離可放下兩隻手指位或眉眼距離寬者，做事比較有計劃，不喜歡急進冒險，身為下屬要特別謹慎，小心被他挑出錯誤。

•法令長領導佳

位於鼻翼兩旁的斜紋稱為「法令」。法令紋代表領導能力，長度以「過口」為佳，但法令紋不宜在三十歲前長得太深，否則會變成「苦淚紋」。若在三、四十歲後愈來愈長，而且深刻明闊，代表領導能力高。若已屆中年又身為管理層，法令紋仍然不明顯，代表下屬不聽指揮，難有威信可言，難以指揮團隊衝鋒陷陣。

•下巴看器量

下巴圓而有肉的人，個性溫和、處事圓滑，對人對事也較有量度，反之，下巴短而尖小的人，為人較尖酸刻薄，不易與人相處，很多時都難有下屬支持，更難有忠心的下屬，和他相處要特別小心反目成仇。