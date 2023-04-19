動畫《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》連結真人電影宇宙

漫威（Marvel）超級英雄蜘蛛俠版權由索尼（Sony）公司持有，直到第3代真人版電影蜘蛛俠Tom Holland才回歸由漫威創作。索尼自行製作的2018年電腦動畫《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》（Spider-Man: Into the Spider-Verse）大受歡迎，更贏得奧斯卡最佳動畫。雖然該片是獨立成篇，但到了今年6月上映的續集《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》（Spider-Man: Across the Spider-Verse），情況卻有所不同！

由Tom Holland主演的2021年電影《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）以多元宇宙由題材，讓第1代蜘蛛俠杜比麥佳亞（Tobey Maguire）與第2代蜘蛛俠安德魯加菲（Andrew Garfield）驚喜現身，聯手對抗其他穿越多元宇宙前來的舊敵人。最後奇異博士關閉多元宇宙缺口，暫時解決問題。

《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》新預告片中，Oscar Isaac聲演的未來版蜘蛛俠埋怨動畫男主角曾干擾多元宇宙平衡：「……更加唔好提199999號地球嘅奇異博士同埋嗰個小宅男！」他這段對白正是關於《蜘蛛俠：不戰無歸》的劇情，正式將動畫世界與漫威電影宇宙連結起來。網友更希望在動畫中可以聽到Tom Holland客串，未知會否成真？