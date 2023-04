動畫《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》連結真人電影宇宙

漫威(Marvel)超級英雄蜘蛛俠版權由索尼(Sony)公司持有,直到第3代真人版電影蜘蛛俠Tom Holland才回歸由漫威創作。索尼自行製作的2018年電腦動畫《蜘蛛俠:跳入蜘蛛宇宙》(Spider-Man: Into the Spider-Verse)大受歡迎,更贏得奧斯卡最佳動畫。雖然該片是獨立成篇,但到了今年6月上映的續集《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》(Spider-Man: Across the Spider-Verse),情況卻有所不同!

由Tom Holland主演的2021年電影《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home)以多元宇宙由題材,讓第1代蜘蛛俠杜比麥佳亞(Tobey Maguire)與第2代蜘蛛俠安德魯加菲(Andrew Garfield)驚喜現身,聯手對抗其他穿越多元宇宙前來的舊敵人。最後奇異博士關閉多元宇宙缺口,暫時解決問題。

《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》新預告片中,Oscar Isaac聲演的未來版蜘蛛俠埋怨動畫男主角曾干擾多元宇宙平衡:「……更加唔好提199999號地球嘅奇異博士同埋嗰個小宅男!」他這段對白正是關於《蜘蛛俠:不戰無歸》的劇情,正式將動畫世界與漫威電影宇宙連結起來。網友更希望在動畫中可以聽到Tom Holland客串,未知會否成真?