東方日報C1：超蓮出嫁泛淚光　竇驍：捧在手心疼愛

賭王三房千金何超蓮與內地男星竇驍相戀接近4年，昨日終於公開婚照，分享結為夫婦的喜訊，並在峇里舉行一連兩日中式及西式的婚禮，寫下甜蜜新篇章。雖摒棄豪門鋪張式婚禮，但竇驍為了給老婆最甜蜜的驚喜，獨力構思打造婚禮，並揚言期待組織大家庭，希望把這位「女王」變為捧在手心中的「公主」。

竇驍與何超蓮前日及昨日一連兩日在位於峇里烏魯瓦圖的酒店Six Senses舉行婚禮及婚宴，邀請至愛親朋見證幸福時刻。一直封口不提婚事的竇驍，昨日終於網晒婚照並留言：「三餐四季@何超蓮」，而超蓮轉發貼文及留言：「餘生漫漫@竇驍」，引用近年流行的網絡情話：「一房兩人三餐四季，七情六慾五味百年」，正式公布結婚喜訊。多位圈中好友包括佘詩曼、林峯及李晨等均留言送祝福。

雖然他們一直低調處理婚事，亦摒棄豪門式的奢華鋪張，選擇在浪漫小島上結下愛的誓盟，但對婚禮依然一絲不苟，由選址、場地布置以至音樂等，全部由竇驍親自參與及構思。行禮及婚宴場地搭建玻璃天幕，垂吊不少綠油油植物，更有多棵大樹，加上白色及粉紅色的花卉，配合現場海天一色的美景，以及燦爛的陽光，打造「幸福莊園」之感。最特別的是，水池上築起一條小橋，寓意一對新人步向美好的將來外，一朵朵蓮花在池中綻放，正是取超「蓮」之意。

前日一對新人依照婚嫁傳統穿上中式禮服舉行儀式，向雙方家長斟茶，戴有不少金器，包括三對龍鳳鈪的超蓮，一臉甜蜜的翹着竇驍的手臂，偕母親陳婉珍及大舅父，以及竇驍的父母合照。戴着翡翠頸鏈、鴿子蛋大鑽戒及手鈪的陳婉珍氣色甚佳，盡顯貴氣，迅即成為網民熱議對象，熱搜標籤「#賭王三太氣質」的閱讀及討論次數逾1億！至於竇驍的母親同樣獲網民讚超有氣質。

親自參與嫁衣構思

完成中式儀式後，同日晚上一對新人大搞派對，一身低胸裙如花仙子打扮的超蓮，在身穿恤衫的竇驍陪伴下滿場飛，與朋友玩得十分盡興。一對新人昨日緊接進行西式婚禮及註冊，見他們狀態十足，全無倦容，而姊妺團包括好友李蘊，以及姐姐何超雲及弟弟何猷啟也有在場打點。婚禮開始時，穿上白色拖尾婚紗的何超蓮，戴着竇驍所送、特別訂製的粉紅鑽石求婚戒指，在舅父帶領下步入場地，由於她事前不知道婚禮細節，當見到竇驍精心浪漫打造的布置，感動得眼紅紅。

交換戒指後，竇驍一臉情深許下愛的諾言，並期待組織充滿愛的大家庭：「我希望把超蓮由自信獨立的女王，轉變成一位被我捧在手心疼愛的公主。」超蓮則感謝竇驍給她一個浪漫驚喜的婚禮：「一花一草都充滿了愛，我十分感動。」

超蓮連日來分別換上特別訂製的中式裙褂、旗抱、婚紗及晚裝，並配上逾500萬元的鑽飾及龍鳳鈪等。集傳統及現代元素的旗袍「鳳羽蓮步」，是內地著名婚服品牌Nora Reve私人訂製，採用四大名繡之一蘇繡，以金銀線製作，並配合超蓮提出「Less is more」的概念，耗時6個月縫製。

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