世界首創　看舌診斷腦功能障礙

舌針療法是由孫介光教授（右）及兒子孫雪然專家（左）於80年代發明，經過30多年的臨床實踐，先後在舌上發現與人體相對應的40多個穴位，逐漸發展成一套有系統的舌針療法。（客戶提供）

【特約報道】看舌斷腦障礙是真的嗎？看舌就是看舌下襞的形態是否有腫脹，就是中醫所謂的「重舌」(見圖1~6) ，斷症是孫氏舌針發明人、原香港大學舌針研究所所長孫介光教授和孫雪然發現的，也是世界上的首次發現。

在香港大學期間，在某基金幫助下，分別在香港、海南省、海口市，文昌市進行了大規模普查和學術研究。共調查了腦問題患者2,496人。其中舌下襞腫的2,392人， 佔95.38%; 其中成人患者768人(腦缺血、記憶力減退、 腦損傷、半身功能障礙、下鼻管等)，有舌下襞腫的722人，佔94%。兒童患者1,728人(自閉問題、智力不足、行動障礙等)，其中1,670例有舌下襞腫，佔96.6%。這個研究得到香港養和醫院、聖保祿醫院和瑪麗醫院的支持和幫助。

舌下襞腫與患者的症狀成正比。腫的範圍愈廣、愈大， 患者症狀愈重，反之就輕。更有研究價值的是，隨着舌針的次數增加，患者的症狀減輕(見圖7~8)，而舌下腫也逐漸減小或消失 ，現引起了醫學界的關注，填補了腦病治療上的空白。

另外，在普查0.5—14歲的無腦症狀的386人中，有舌下襞腫的僅26例，佔6.7%。而在普查無腦症狀的成人中，出現腦症狀的比例隨年齡的增加， 40—45歲佔8.7%， 50—55歲的佔23%。原因與腦退化有關。現代研究證明，人到中年以後，腦重量減少，血流降20%左右。腦功能退化，纖維數量減少三分之一以上，新陳代謝減少16%以上。這雖不是發生在每個人身上，但大多數人會出現腦衰老。科學研究表明，孫氏舌針是改善腦障礙的方法在世界領先，給患者帶來了福音，同時也為預防和改善腦問題和腦功能退化的早期發現、早期康復帶來了希望。(見圖9~10)

經大量臨床研究證明， 孫氏舌針針對患者除上述腦功能障礙外，還可提高心肺功能、抗疲勞，眼、耳功能障礙，口眼歪斜，吞嚥困難，耳暈，憂鬱，婦科問題和男士功能障礙等。

和養和醫院用正電子掃描， 對舌針提高腦葡萄糖代謝的研究，在該例進行的腦活性研究中顯示：舌針可引起腦葡萄糖代謝活動增加。顳上回前部(特別是右側)、兩邊枕葉的楔前葉和距狀回的代謝都有明顯的提高。

在世界最先進的功能磁共振(fMRI)，對半身不能動的患者的腿部進行舌針前後的功能測試中，發現腦部活動信號，在針後隨着下肢功能的恢復而改善（見圖11—12）。

腦問題致右邊不能動，治療前、後腦右下肢功能區功能磁共振顯像信號比較：

香港國際舌針(孫氏)研究治療中心

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