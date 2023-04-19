陳浚霆重拾歌手夢殺入樂壇　何晉樂Busking找回初心

在《愛．回家之開心速遞》中飾演「風少」的陳浚霆（Andrew）日前在旺角街頭獻唱，他稱對上一次在街頭表演已是2014年參與《超級巨聲4》，現時心情開心又緊張：「今日係冇口罩令之後，可以好奔放咁合法地喺街頭Busking。我有做足準備，我準備咗歌詞紙，但公司同事話歌詞紙係好唔入流，應該係用平板電腦。」他更獲得仁濟音樂隊幫他伴奏，由於大家都很忙碌，事前只排練了一次，但他私下有不停練習，他笑言希望不會被喝倒采及被掟雜物。問他有否重拾做歌手的熱情？Andrew不諱言有，並透露已錄了兩首歌：「應該5月推出同宣傳，希望會有劇集主題曲啦！」

同場聲夢歌手何晉樂（Rock）稱入行後也有偷偷在街頭Busking：「有啲朋友會心血來潮搵我一齊快閃Busking，感覺好特別，可能因為身份唔同咗，個態度唔同咗，我有少少偶包，返唔到去之前個感覺，我都好想出多啲Busking，搵番嗰種唔會理人哋點睇，好舒服好放任咁唱歌。（Busking要執到好正？）少少都要，但當時有口罩令戴住口罩，所以冇乜點搞，其實主要係想接觸多啲平時見唔到嘅觀眾，希望吸引到多啲人留意自己。」至於工作方面，Rock透露除了主持一個全新音樂節目外，他將推出新歌，十分期待：「因為首歌係關於感情，呢個係我一直都想做，而且我參與度比較高，我無論喺曲、詞、編都有畀意見，係更加貼合我想做嘅曲風。」提到姚焯菲最近由新西蘭留學返港，他稱待對方安頓好，一班聲夢學員一定要約她出來見面。

另外，現場有台灣歌手兼五月天師妹魏嘉瑩（小魏），吸引不少粉絲慕名欣賞。小魏表示這是首度在香港Busking，感到很興奮及開心，因為自己以前在台灣也是一直在街頭唱歌，但近年比較少：「剛剛很開心，聽到大家叫我的名字，原來香港也有人聽我的歌。」小魏之前曾來港表演，但每次表演完就要飛走，她透露今次會逗留一星期，她除了擔任五月天香港演唱會的嘉賓外，亦會跟香港粉絲舉行見面會宣傳全新創作精選輯，她希望期間能抽空逛街，她說：「有朋友說旺角很多賣球鞋的地方，自己蠻期待有空檔可以逛一逛。」問到想跟哪位香港歌手合作時？她坦言這次有安排合作，但想保留一點期待空間及驚喜，所以不便透露。