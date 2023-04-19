「超級富婆」Kylie Jenner受訪自爆曾偷車外出夜蒲

美國真人騷家族Kardashians成員Kylie Jenner最近亮相時尚雜誌封面《HommeGirls》 ，她在訪問中盡爆心中情。其中她自爆年少時最反叛就是偷過母親車駕駛出城市約朋友夜蒲，認真離譜！

她說：「我偷咗我阿媽架車好多次，因為我哋喺Calabasas長大，係喺城市以外，每次出去洛杉磯都好花時間。嗰度係一個全新嘅世界。我會揸走阿媽架車出城，而我會確保我會喺父母大約早上5點半起身之前返到屋企。我必須要4點至4點半返到屋。」但所謂「上得山多終遇虎」，Kylie自爆曾試過有次被母親「捉到」，不過母親並沒有責怪她只向她說：「我知道你每朝4點就返屋企，呢啲事以後唔可以再發生！」

除了自爆偷母親架車之外，Kylie亦在同一訪問中再次否認整容，她說：「我認為關於我嘅一個大誤解係，我臉上做咗好多手術同我係一個好冇安全感嘅人，而我真係唔係！係，我係鍾意豐滿嘅嘴唇亦想擁有，但長大後，我一直都係全屋最有自信一個。我只係豐過唇，係我做過之中最好嘅事。我從冇後悔過。」此外，已育有兩子的她亦暗示未來想再度添丁。