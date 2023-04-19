《PD手冊》播攝理教特輯　Maple：死之前一定要公開真相

今年3月上架的韓國節目《以神之名：信仰的背叛》是由MBC節目《PD手冊》導演曹聖鉉執導，揭露4個韓國邪教領袖不為人知的陰暗面，香港藝人方力申女友葉萱（Maple）以受害人身份揭開攝理教教主鄭明析的真面目，自爆多次遭性侵。

《PD手冊》昨晚（18日）播出特輯，訪問Maple及多名受害人，Maple受訪時指在《以》的內容只有十分之一，但母親已哭着說無法看下去，而父親則向她說對不起：「他不知道原來我是這麼辛苦。」

而鄭明析的女信徒鄭祖恩，被爆負責培養服侍及討好鄭明析，經常向信徒灌輸鄭明析是救世主的訊息，令他們完全服從，Maple憶述鄭祖恩曾安排她留下來陪伴鄭明析，她被性侵後曾向鄭祖恩傾訴，對方卻指是她是獲得寵愛，而她亦因為被洗腦，所以沒有反抗。她指過往很疼錫她的女信徒在受查時說謊，令她深感被背叛：「她們說我講大話，說鄭明析從來沒有講自己是救世主，還說是我自己進入他的房間。」

她坦言節目播出後，香港有不少相關報道，雖然收到不少鼓勵，但亦令她經歷不少難處：「現在好難找工作，本來說會聘請我的公司，看了新聞或節目之後，都說很難聘用我。」她又解釋決定在節目中公開自己樣貌的原因：「如果我不公開自己的樣子，他們又會質疑我說謊，會說是用錢來請人拍攝，就會繼續有受害人出現，我希望親自將真相告訴大家，在我死之前一定要做的事就是控告那個人，還有將真相公諸於世。」

她在受訪時一度崩潰爆喊，要父親在旁安慰，其父受訪時表示：「假如要我說我女兒經歷了甚麼事，我覺得是在侵蝕我的生命，好痛苦，但與此同時，我很尊敬我的女兒，即使她要忍受那麼大的痛苦，她依然有勇氣站起來。」