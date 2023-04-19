高顏值運動服　修飾身材盡顯美態

提提各位絲打，露肉季節就快來到，大家準備好以最佳體態迎接夏日了嗎？不過即使去操Fit自己都需要常備一兩套兼具美觀及功能性的運動服飾，才有動力持之以恒去鍛煉身體。今次就為大家介紹兩個運動品牌推出的精緻運動服飾，無論在配色或是剪裁方面都能夠帶給大家驚喜，穿上之後更有修飾身材比例的效果！大家不妨試試看。

輕盈裸感面料

隨着瑜伽、健身、Pilates等各種室內運動盛行，適合室內運動且延展性佳的瑜伽褲亦因此而受到歡迎。瑜伽褲品牌lululemon今個春夏為受到大家歡迎的Align系列推出最新Get Into It 企劃，系列是品牌最柔軟的款式，用了Nulu革命性面料 ，締造輕盈裸感 ，賦予運動服如奶油般順滑的柔軟觸感同輕度支撐。全系列除了有喇叭褲、闊腳褲、短褲、Biker short 等流行款式，亦加入了基本色、馬卡龍色、亮色等不同色系設計，給大家多種運動服飾選擇。另外，品牌更與韓國名模Irene Kim合作，鼓勵女生隨自己心情及喜樂穿着喜愛的運動服飾，自由伸展隨心而動，活出最自信的自己。

高顏值設計

運動時穿黑色固然會顯瘦，但穿上其他繽紛配色運動服，會讓自己在一眾沉悶色彩之中殺出重圍，成為最時尚的人。如果想把運動服飾融入日常穿搭之中，亦都可以選擇純色設計。運動品牌ASICS為了女性而設計的柔和色調NAGINO 系列包括適合運動的無縫設計 sports bra 及貼身褲、開叉設計運動短褲，還有適合日常生活和外遊時穿着的寬袖上衣和超透氣 ACTIBREEZE 輕便運動外套。全部採用 ACTIBREEZE 科技，選取高彈性、透氣度高及親膚物料。且高顏值的配色設計，令到整個系列的上身下裝都可以隨意搭配，即使日常穿出街都沒有問題。