【簡潔生活學】偷吃 偷懶 人之常情

今年是疫後首個復活節長假期，難怪香港有過百萬人次外遊紀錄，我也不例外，跟家人到東京度假，在輕鬆的環境下，吃喝自然較為放鬆。

熟悉我的朋友，都知我飲食習慣：素食＋生酮，所以即使旅行可盡情吃喝玩樂，我對飲食還是很有節制，因為年紀不輕，新陳代謝減漫，要增一磅不費吹灰之力，但減一磅則要窮一生之力！

有朋友說她很愛吃，因為能讓她感到「幸福」，如果要她跟我一樣的餐單，恐怕會抑鬱。其實每個人追求的東西都不同，我想保持良好身形，所以選擇這種飲食方式再配合運動，不過，我也是人也有壞情緒，所以跟其他人一樣，也需要吃Comfort Food，但並不是生酮蛋糕或甜品，而是澱粉質！

我最喜歡的澱粉質食物頭三名：字母粉、粥和白飯，可是平日都不能「沾口」。曾試過「破例」，煮一碗白飯，加一隻蛋，下幾滴美極，再放入微波爐叮1分鐘，吃過後，心情舒暢，我告訴朋友，她們都說我好奇怪，白飯加蛋怎算是Comfort Food呢？

其實Comfort Food的意義，只是在食物中尋求安慰、撫平情緒，當我破例吃了澱粉質，就會容易眼瞓，瞓得好自然忘記了煩惱。當睜開雙眼又是新的一天，再努力生活。

生活有時不必太複雜，偶爾放縱一下也無妨。就跟整理一樣，不用每天都做足100分，間中偷懶都不是大問題。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務網站創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

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