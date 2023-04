兩大影壇女神首合作　安祖蓮娜和荷爾芭莉拍動作片打餐飽

荷里活兩大女星安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)與金像影后荷爾芭莉(Halle Berry)被爆將首度攜手合作主演懸疑動作片《Maude v Maude》。

據知影片於過去周末經過各大片商激烈爭奪下最終由華納兄弟電影公司以「8位數字」奪得拍攝版權,影片由新西蘭華裔女導演梁文欣(Roseanne Liang)執導,她曾執導過大型動作片《高凶任務》(Shadow In The Cloud)。而今次這部電影被形容是「占士邦大戰叛諜追擊」(Bond vs Bourne)那種懸疑動作電影。

查實安祖蓮娜與荷爾之前亦演出過多部動作電影,前者經驗豐富曾在《盜墓者羅拉》(Tomb Raider)系列、《史密夫決戰史密妻》(Mr. & Mrs. Smith)以及《殺神特工》(Wanted)等電影中一展身手。而荷爾從影以來亦演過不少動作電影包括《新鐵金剛之不日殺機》(Die Another Day)、《變種特攻》(X-Men)系列以及《殺神JOHN WICK 3》(John Wick: Chapter 3 – Parabellum)等。