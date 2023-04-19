Black Landscape House　綠頂獨立屋 　「型」向大自然

從高角度看，依綠色坡地而建的「Black Landscape House」，其黑色部分像琴鍵，有型又有趣。（互聯網）

真正的豪宅別墅，選址十居其九都是鄰近大自然，不是面向無敵海景，就是毗連茂密山林，設計重點在於讓屋主盡享湖光山色，獲得遠離煩囂的生活體驗。至於今次介紹的概念別墅「Black Landscape House」，不但以森林為據點，還披上一層保護色——屋頂的草坪跟周邊的綠茵完美融合，巧妙地令它變成大自然的一部分！

以森林為據點

「Black Landscape House」是得獎工作室Milad Eshtiyaghi Studio近期推出的得意之作。顧名思義，整幢建築以黑色為主調，面積2,060平方米，構思以瑞士的一處森林為據點，順着草坡而建，管道似的獨特結構好像從綠地長出來，形態有趣；與此同時，設計師特意在建築中加入大量綠化元素，最大特色是屋頂鋪滿了綠草，視覺上看似是綠地的延伸，令建築物融入草坡之中。

設施一應俱全

說到內部設計，採用Earth Tone來布置，配合有助引入日光的天窗和大面積落地玻璃窗，令生活空間充滿自然氣息。值得一提，兩間臥室是挖入地下而建，旁邊是泳池，光線可從池底的玻璃窗透進房間，營造出美麗的光影效果。

設施方面，除了大廳、用膳區、廚房、臥室、浴室等基本生活設施外，還設有健身室、桌球室，以及帶可開合天窗的家庭影院，可謂一應俱全。