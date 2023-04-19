大作開放預購　提早買著數多多

遊戲大作往往在上市前開放預購，讓心急的玩家提早玩Game的同時獲得特典優惠。最近不約而同有三款遊戲正開放預購，Game迷想買就要趁早入手了！

FF送筆記本

《FINAL FANTASY XVI 》早前於State of Play節目展示 25分鐘全新的遊戲畫面，並同步宣布實體光碟版，包括準版、豪華版及典藏版將於2023年4月20日開放預購。凡預購實體光碟版將獲得B5筆記本，數量有限送完即止。另外數位下載版現已於PS Store開放預購中 ，凡預購可獲得遊戲配件「學者眼鏡」，日後可於遊戲內增加經驗值。此外，無論入手數位下載版或實體光碟版，均可於遊戲上市後下載的遊戲內道具，包括武器「英勇之心」和配件「貓妖幸運墜飾」。

地平線送武器

《地平線 西域禁地：炙炎海岸》於2023年4月19日推出PlayStation 5主機版，現已開放預購。新擴充內容「炙炎海岸」中亞蘿伊將繼續她的旅程，久遠未來世界中的洛杉磯因劇烈火山活動而四分五裂，這位強悍的諾拉獵人為追逐邪惡威脅，勇闖荒野一探究竟。凡預購本作即可獲得服裝及武器數位特典：黑潮染服裝及黑潮神射弓。

ENDLESS Dungeon提早兩日玩

《ENDLESS Dungeon》將於5月18日登陸PC和主機平台，這款Rogue-lite策略動作遊戲以俯視角度呈現，並附帶塔防要素。玩家需集結英雄團隊，一起往最深處的核心邁進，並在途中解鎖新武器和英雄，逐步揭開暗黑魔法背後的秘密。預購PC和主機的數位版「Last Wish Edition」，即可於發行前48小時搶先遊玩，還有獨家數位內容，例如收錄Lera Lynn和Arnaud Roy曲目的原聲帶、數位畫冊，和「Pioneer Elite」造型組合包等等。