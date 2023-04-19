本日日本：皮卡丘下午茶　有乜咁好食？

皮卡丘（Pikachu，又稱比卡超）粉絲又有新朝聖地方啦！位於東京The Strings表參道的人氣餐廳Cafe & Dining ZelkovA即將於4月24日至7月3日的指定日子推出以《寶可夢》（Pokémon、又稱寵物小精靈）皮卡丘為主題的「皮卡丘下午茶」，讓一眾粉絲瘋狂打卡。這間餐廳一向也很受網美歡迎，經常推出季節限定下午茶，今次以皮卡丘為主題的精緻甜點、鹹食及飲品，吸引粉絲到此享用。下午茶甜點包括橙味的Muffin小蛋糕，上面有滿滿的黃色香緹鮮忌廉，並加上兩隻皮卡丘耳朵，十分可愛。還有濃郁的杧果鮮忌廉布甸、皮卡丘波板糖、馬可龍、森林開心果慕斯塔等。餐廳更推出特製的甜點「融化朱古力球」，將水果醬淋在圓球狀的朱古力上，球體便會慢慢融化，十分有趣。鹹食則有黃色的迷你小漢堡、開胃可口的番茄雞肉鹹批、黃色古斯米與黑橄欖拌沙律等，飲品可選擇百香果汽水、有皮卡丘圖案的咖啡拿鐵等，皮卡丘元素無所不在。當然少不得店內布滿皮卡丘裝飾，餐桌、座椅和牆上盡是皮卡丘元素，完完全全是一個寶可夢世界，下午茶每位5,800日圓（約HK$348）、飲料套餐6,500日圓（約HK$390）、特別甜點套餐7,800日圓（約HK$468）、特別套餐8,500日圓（約HK$510）、午餐連迷你下午茶4,800日圓（約HK$288）、晚餐連迷你下午茶6,800日圓（約HK$408）、外賣下午茶10,000日圓（約HK$600）。而隸屬同集團的名古屋「The Strings Hotel」亦會於6月1日至8月31日推出「皮卡丘下午茶」，粉絲們不妨留意。