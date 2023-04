女神陳法拉與法藉老公Emmanuel Straschnov結婚,於2021年情人節宣布囡囡小米妮出世,佢不時於社交網分享與囡囡嘅生活點滴,依家小米妮已經2歲啦,佢日前激罕大晒帶囡囡準備搭飛機外遊嘅相:「She packed her own bag this time. Brought along her favorite stuffed animals and toys。(這次她收拾了自己的背包,帶來了她最喜歡的毛絨玩具和玩具。)」而小米妮仲着住件「溫暖牌」紅色冷衫,真係Warm到爆呀,網民大讚法拉係好媽媽!雖然相中睇唔到小米妮嘅正面,但小米妮小小的嘅背影同側面獲網民大讚好可愛係個小美人,大過佢會似媽咪一樣咁靚呀!