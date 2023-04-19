馬國明生B冇壓力　有「靚湯」滋潤皮膚變好咗！

藝人馬國明與林夏薇（薇薇）今日（19日）現身無綫劇《法言人》宣傳活動，該劇首集播出錄得跨平台收視21.1點，成為本年二線劇首集收視冠軍，兩人對此表示高興，馬國明謙稱：「暫時啫！依家4月，距離年底仲有好多個月，我好難再霸。不過有薇薇喺度唔使驚。」

提到薇薇近日在社交網分享出海泳照，她笑言是托爸爸的福：「為咗慶祝爸爸70大壽，所以一班人出海玩，對上一次同佢慶祝已經係60大壽，因為疫情加上工作忙，我有6年冇見父母，佢哋新年前嚟咗香港，一直留到依家，呢段時間我幸福肥，已經重咗3公斤，媽媽日日煲湯水畀我，又畀好多嘢我食。」她稱見到老人家開心，自己就開心、問到若有孫抱父母會否更開心？她說：「佢哋冇催，我哋冇壓力，佢哋知道我工作忙。」

至於馬國明則因為忙於拍劇及宣傳而消瘦，但皮膚卻變好不少，他解釋因有湯水滋潤，問到是否未婚妻湯洛雯煲的愛心湯水？他甜滋滋說：「係，佢都幾叻煲湯，會煲藥材湯。（畀你補吓？）要補吓，因為唔夠瞓。（補嚟生育？）生小朋友就隨緣，冇壓力，我家姐已經生咗咗兩個小朋友，父母一早有孫抱。（結婚當日會唔會雙喜臨門？）正常就唔會嘅，不過都冇所謂，最緊要開開心心。」

何依婷患難見真情

同劇的何依婷受訪時，講到林夏薇在劇中被淋紅酒，問可有被糟質？她自認幸福：「雖然角色會患有重病，但同丁子朗會患難見真情，入面仲有好多甜蜜的拍拖戲，我哋經常去海邊散步同溜冰。（有冇親熱戲？）蜻蜓點水咁錫吓。（你依家畀公司力捧，所以唔可以拍太親密嘅的戲？）公司冇咁講，都係睇角色需要，作為專業演員唔可以話因為我怕醜而不唔拍呢類戲，如果劇情需要都會接受，我以前都拍過激情戲，因為今次飾演一個好單純秘書，想激情都冇。」