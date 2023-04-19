BMW XM Label Red　史上最強M系

全新BMW XM Label Red高性能插電式混能SAV，堪稱是史上最強M系。廠方還為此推出擁有BMW個性化Frozen Carbon Black Metallic金屬車色、僅限量500輛的專屬頂級版。

繼4個月前寶馬(BMW)發表了由旗下M部門獨立開發、搭載M Hybrid油電混合動力系統的插電式混能XM之後，最近廠方再帶來堪稱是史上最強M系的XM Label Red 。據悉此史上最強M將在8月於美國Spartanburg廠房正式投產，同時廠方還會特別推出擁有一身BMW個性化Frozen Carbon Black Metallic金屬車色、僅限量500輛的專屬頂級版。

車載跟北美IMSA系列賽24小時Daytona賽事及Le Mans 24小時耐力賽的BMW M Hybrid V8耐力賽車一樣、由擁有高轉速特性的4.4L V8 M TwinPower Turbo引擎和集成在8前速M Steptronic波箱中的永磁同步電馬達組成的M Hybrid油電混合動力系統，並標準配備M xDrive 四輪驅動系統及M Sport 差速器，綜效馬力及扭力分別達748hp和1,000Nm，較XM多95hp及200Nm，從靜止加速到100km/h只需 3.8 秒。極速被電子鎖定為250km/h，若選配M 駕駛員套件極速可達290km/h。

該內置在波箱中的永磁同步電馬達功率為145kW，即在純電模式下可輸出197hp馬力， 並可產生280Nm標準扭力。值得留意是該電馬達與波箱之間配備了一具已獲專利的預設傳動裝置，能將純電扭力一舉提升至450Nm。25.7 kWh高壓鋰電池置於車底，在純電模式下最高速度140km/h，純電續航力75至83km(WLTP)。以7.4 kW AC交流電充電，由0%充電至100%需4.25小時。