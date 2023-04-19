無綫揚威《紐約電視電影節》　陳瀅獲頒「最佳女主角」優異獎

無綫在《紐約電視電影節2023》獲9項殊榮，揚威海外！《紐約電視電影節2023》（New York Festivals TV & Film Awards 2023）於香港時間今早（19日）公布本年度獲獎名單，無綫獲1個銀獎、2個銅獎以及6個優異獎，合共9個獎項。《2022香港小姐競選決賽》榮獲「最佳製作設計/美術指導組別銀獎」，綜藝節目《通靈之王》獲得「綜藝節目組別銅獎」﹐《2022中秋節》宣傳片則獲得「導演：宣傳片/節目片頭組別銅獎」。

6個優異獎名單中，姚子羚憑劇集《鐵拳英雄》獲得「最佳女演員組別優異獎」，劇集《十八年後的終極告白2.0》獲「最佳節目執導組別優異獎」，飲食節目《滿足的味道》奪「短篇節目組別優異獎」，劇集《鐵拳英雄》宣傳片則獲得「電視劇宣傳組別優異獎」。至於由無綫新聞及資訊部製作的節目《無窮之路II –無價之保》及《時事多面睇：係愛定係責任？》，則分別獲得「環境及生態紀錄片組別優異獎」及「社會公義報道組別優異獎」。

另外，邵氏作品《飛虎3壯志英雄》獲頒「最佳娛樂節目戲劇類别：銀獎」外，在劇中飾演執法人員「何家寶」的陳瀅，獲頒發「最佳女主角」優異獎。在電影及電視製作類别，總共有12位台前幕後入圍，而陳瀅是唯一一位以演員身份入圍，香港或其他地區均沒有其他女演員入圍。

陳瀅得悉後十分興奮的說：「好感恩，好多謝一直支持我嘅Fans，感謝紐約電視電影節對我哋《飛虎3壯志英雄》團隊嘅努力認同，《飛虎3》得到『最佳娛樂節目：銀獎』，全靠台前幕後一齊努力，而我有幸得到大會頒發個人獎項，絕對係我演員生涯中一大鼓勵，會繼續努力，希望將來做得更加好、拍攝更多好嘅作品畀香港、以至其他地方嘅觀眾欣賞。」其實在《飛3》中和陳瀅合作的黃宗澤，亦憑演邵氏兄弟製作的電視劇《非凡三俠》，在去年奪得「最佳男主角」優異獎，二人相繼取得國際性獎項，演技得到國際評審肯定，極大鼓舞。