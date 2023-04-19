李施嬅想賣樓換Dream Home　結婚唔一定擺酒

藝人李施嬅日前獲邀出席豪宅「天瀧 The Knightsbridge」發布會，更即席以三角鋼琴彈奏出美妙的音樂。原來李施嬅在5歲開始學琴，更考獲10級鋼琴資格，過去甚少作公開演出，只曾在台慶上表演彈琴。然而，近日因忙於拍攝無綫新劇《NEWS新聞女王》，難抽時間練習，加上今次演出與在場人士的距離很近，她坦言非常緊張：「彈琴嗰陣其實我隻手震緊，希望大家唔會留意到。」

向來投資有道的她，表示喜歡投資與地產相關的產品，但在港的物業不多，她說︰「我自己私人就有一層，係用嚟投資嘅，自己就出去租屋。因為第二層樓釐印費貴，所以香港只係得一個單位。不過，最近都想賣走個單位，換個自己想住嘅Dream Home。」她透露自己在新加坡及美國均有投資物業，但多是夾份形式，更自豪表示在投資地產項目上一路都遇到好嘅樓盤同投資機會，所以從未失手，更看好香港的樓市。

李施嬅於2021年與男友訂婚，但婚期一直未定，她坦言：「可以考慮把搞婚禮的錢用作置業用途，好多人都有問我幾時結婚擺酒，但我其實一路都冇時間諗擺酒。兩個人一齊互相信任感覺穩定，其實其他嘢都唔太重要。講真，平日都已經着到靚靚，擺酒又攰又貴，我哋兩個都超忙，都冇時間籌備，不如將擺酒嘅錢擺落層樓度仲輕鬆。擺酒對我來講唔太重要，不過都要尊重雙方父母親戚，大家商量吓，再睇吓點。」