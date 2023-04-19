周星馳示範吹簫絕技　自薦加入五月天慘食檸檬

影星周星馳自從他開啟了社交平台之後，由低調變得親民，不時與網友傾偈外，亦很喜歡跟一班後輩藝人大玩搞笑互動，為網民帶來歡笑，繼張繼聰、新加坡歌手林俊傑後，今晚（19日）星爺在社交網發文，指自己巧遇台灣天團五月天，但因冠佑不在，他們變成五缺一，但都無阻星爺的歌手夢，想自薦組成「六月天」，為表誠意更當場示範了獨門絕技－吹簫，當年周星馳拍攝電影《新精武門1991》都使出過這個絕招，至於結果如何？周星馳留言：「四子讚口不絕送了幾盒鳳梨酥作獎勵，並禮貌地勸我回家等電話。」有圖有真相，星爺更甫出了一張「吹簫圖」，五月天4子更豎起手指公讚好。

至於五月天，亦有在社交平台甫出差不多的照片，但卻是另一回事，照片中，4子樣子有點不耐煩，阿信更留言：「星爺自薦加入組六月天，希望加入最新巡演，並展示簫王絕話...我們真的很為難的啊。」他們直言喜歡了周星馳半輩子，但加入樂團就很為難，明顯要請周星馳食檸檬。

周星馳自薦加入五月天，明顯是想逗網民一笑，圖文甫出之後，即引來不少網友討論，有些還盛讚五月天4位成員演技不俗，叫周星馳搵他們合作拍電影。