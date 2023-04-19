曾比特內地開餐鬧笑話　冇錢找數搵經理人求救

憑綜藝節目《聲生不息》在內地為人熟悉的歌手曾比特（Mike），日前為銀行拍攝廣告，充滿陽光活力的Mike在鏡頭前擺出不同招牌趣怪表情，更於廣告內展現其好歌喉。近年他經常往返內地與香港兩地工作，有時更需要逗留內地數月進行拍攝。他笑稱初初到內地拍攝發生一件十分難忘的「消夜事件」，他說：「有一晚我偷偷溜出去吃消夜，吃飽結帳時店員請我掃碼付款，當時我冇任何內地電子支付工具，店內又冇現金找贖，本想即刻下載電子支付工具但原來要連結內地戶口，點知我仲未開內地戶口，情況真係好尷尬，只好打電話畀經理人請佢來幫忙找數。」

他表示與朋友講起這則笑話，才知道內地不論食、買、玩都以手機支付為主，提議他要在港申請開內地戶口，他搞笑說：「有個內地戶口之後，瞬間覺得自己終於同上手機支付嘅時代步伐！」

圈中出名孝順家人的Mike，近年密密吸金的其中一個最大的原因就是希望能成功置業，讓家人有個安樂窩。之前因未通關難以短時間往返內地與香港，數月沒有與家人見面，現在更加珍惜與家人相處的時間。長期在內地工作的他亦有考慮在大灣區置業的念頭，雖然目標仍在努力中，但他說：「為咗方便同家人相聚，我有諗過喺大灣區置業嘅想法，到內地工作間中可以帶媽咪同行！而我自己之前對置業唔係咁了解，但今次與銀行拍攝廣告後，對於佢哋嘅大灣區置業解決方案都好有信心。會繼續努力工作賺錢，希望可以報答媽咪一直以來的支持。」