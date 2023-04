藝人蘇韻姿去年12月初暫別《愛.回家之開心速遞》後,接近零工作,雖然係咁依然無損佢心情,4月16日30歲生日嘅佢,喺社交網大晒開派對慶祝嘅相,以閃爆銀色貼身低胸露背裙上陣嘅佢,表現風騷攬住「30」數字氣球擺甫影相,而佢一班老友,包括有英菲混血藝人徐㴓喬(Asha)、剛由TVB過檔ViuTV藝人鄧家禮等都有嚟同佢慶生,個個笑容滿面,睇嚟玩得好盡興!蘇韻姿留言:「Thank you for 30 ,I have the best friends ever .」而陳自瑤、譚凱琪等亦有隔空送祝福,而朱晨麗仲留言話:「歡迎加入30行列。」