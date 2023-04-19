俄羅斯女神　暴乳降臨

提起俄羅斯女郎，男人就流晒口水，皆因佢哋的確係樣靚又有氣質，係唔少男士心目中嘅女神，加埋胸大腰幼嘅火辣身材，真係索到啪啪聲，就好似呢位人氣性感Coser Hologana咁喇！

靚到爆燈

以前講起Cosplay索女，大家只會諗到日本性感女Coser，原因好簡單，一來動漫Cosplay文化源自日本，二來日本舉辦好多Cosplay活動，唔單止畀到Coser一個展示自己嘅平台，尤其對性感女Coser嚟講，更係成為重要嘅吸納粉絲嘅聖地。此外，隨住網絡社交平台嘅興起，最早爆紅嘅性感女Coser，大部分都係嚟自日本。

不過，正因為網絡社交平台嘅普及，加上全球各地亦有為數唔少嘅日本動漫粉絲，隨住時間推移，性感女Coser唔再係日本嘅專利，當中有個國家更係近年湧現唔少樣靚身材正嘅性感女Coser，就係盛產索女嘅俄羅斯，而Hologana正係靚到爆燈嘅好例子。

血脈沸騰

2021年開始投身Cosplay界嘅佢，憑住五官標致嘅索樣及暴乳身材而極速爆紅，出道短短兩年，就成功吸納50萬粉絲，人氣一時無兩。不過佢曾經因為造型太火辣而被封IG帳號，雖然受到大打擊，但係亦無阻佢繼續露肉嘅決心，唔單此重開社交平台帳號，亦開設埋專售Cosplay寫真嘅網店，當中嘅寫真更係挑戰性感尺度，足以令男士睇到血脈沸騰！

對於大尺度嘅寫真，Hologana稱大家唔使咁驚訝，因為佢一直想扮演超性感嘅動漫角色，但因受制於社交平台嘅規矩，所以一直未能同大家分享。家陣名正言順賣性台感寫真，便可以為大家提供一個可以飽覽佢火辣魅力嘅機會。

Profile

出生地：俄羅斯

身高：168cm

三圍：35H-24-35

Hologana雖曾為社交帳號被封而感到沮喪，但重新出發後，佢唔再執着於粉絲量，着力拍攝更多火辣寫真，最近佢更開設埋OnlyFans帳號，等粉絲欣賞到佢更大尺度嘅魅力。