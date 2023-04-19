Justin Bieber小師妹Madison Beer出書爆曾考慮自殺

加拿大天王Justin Bieber的「小師妹」美國女歌手Madison Beer今年24歲，而她即將推出自傳《The Half of It》，在自傳中她首度向粉絲分享自己最黑暗的日子。

她表示16歲時因不堪連環打擊而考慮過跳樓自殺，她表示當時因自己的裸照於網上外洩而被經理人及唱片公司解約，而她形容當時對人生感到冇希望。她說：「我覺得我是自己最大的敵人。我越來越內向，那是我生命中最黑暗歲月的開始，從16歲開始一直到20多歲，有很多次——就像我的裸照被洩露的那個晚上——我感覺被逼到了一個角落，我認為唯一的出路就是結束我的生命。」Madison透露當時自己站在露台的邊緣：「有一百萬個想法在我腦海中閃過。」幸好當時被弟弟發現並尖叫呼喊父母，最後令她打消念頭。

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